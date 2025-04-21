Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Menpora Dito Dorong PBSI Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman 2027

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |14:20 WIB
Menpora Dito Dorong PBSI Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman 2027
Menpora RI, Dito Ariotedjo, mendorong PBSI ikut bidding tuan rumah Piala Sudirman 2027 (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, mendorong PBSI untuk ikut bidding sebagai tuan rumah Piala Sudirman 2027. Ia cukup yakin Indonesia akan terpilih bila mengajukan diri.

Piala Sudirman 2025 akan diselenggarakan di Xiamen, China, pada 27 April hingga 4 Mei. Proses bidding untuk edisi 2027 rencananya akan dilakukan bersamaan dengan Kongres Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) yang juga akan digelar di Negeri Tirai Bambu.

1. Titip Pesan

Menpora Dito Ariotedjo (Nur Khabibi/MPI)

Menpora Dito menitipkan pesan kepada Ketua Umum PBSI, Muhammad Fadil Imran, agar tidak melewatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, menjadi tuan rumah Piala Sudirman akan memberikan dampak positif, mengingat Indonesia terakhir kali berstatus tuan rumah saat edisi pertama pada 1989.

"Kami juga sudah sampaikan ke Pak Ketum (PBSI), kami memohon ini nanti PBSI bisa ikut bidding untuk tuan rumah Sudirman Cup di 2027. Karena ini akan menjadi suatu kebanggaan jika Indonesia, terakhir kita tuan rumah tahun 1989,” kata Dito di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Senin (21/4/2025).

“Jadi ini sebagai tambahan motivasi dan saya yakin jika nanti bisa menjadi tuan rumah Sudirman Cup, ini akan menambah motivasi para atlet dan juga ekosistem badminton yang akan lebih baik,” tukas Dito.

2. Berkomunikasi

Menpora Dito mengaku sudah menjalin komunikasi dengan calon tunggal Presiden BWF, Khunying Patama, sejak Olimpiade Paris 2024. Perempuan asal Thailand tersebut meminta dukungan sebagai calon. Sementara, Indonesia berharap bisa lancar terpilih jadi tuan rumah Piala Sudirman 2027 lewat dukungan itu.

"Jadi pembicaraan ini sudah ada lama. Waktu 2024, di Olimpiade, itu kebetulan BWF memiliki calon tunggal untuk presiden berikutnya, adalah dari Thailand. Dan waktu itu beliau sempat bertemu dengan saya, di mana beliau meminta dukungan juga,” terang Dito.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/11/40/2796761/jadwal-lengkap-piala-sudirman-2023-indonesia-ditantang-kanada-di-laga-pembuka-sNYxqL8kMk.jpg
Jadwal Lengkap Piala Sudirman 2023: Indonesia Ditantang Kanada di Laga Pembuka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/10/40/2796215/nantikan-turnamen-bulu-tangkis-beregu-paling-bergengsi-di-dunia-sudirman-cup-2023-akan-segera-hadir-di-inews-new-home-of-badminton-UB9pvMD9jy.jpg
Nantikan! Turnamen Bulu Tangkis Beregu Paling Bergengsi di Dunia, Sudirman Cup 2023, Akan Segera Hadir di iNews, New Home of Badminton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/10/40/2796166/mohammad-ahsan-kevin-sanjaya-diduetkan-saat-latihan-pencinta-bulu-tangkis-heboh-kebab-jilid-ii-di-piala-sudirman-2023-NzjO3bChpT.jpg
Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya Diduetkan saat Latihan, Pencinta Bulu Tangkis Heboh: KeBab Jilid II di Piala Sudirman 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/10/40/2795805/piala-sudirman-2023-disebut-dipindah-dari-china-ke-indonesia-begini-faktanya-pxCgJRN4NU.jpg
Piala Sudirman 2023 Disebut Dipindah dari China ke Indonesia, Begini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/28/40/2788776/media-china-lega-negaranya-tidak-satu-grup-dengan-indonesia-di-piala-sudirman-2023-Bx8WXVaXGY.jpg
Media China Lega Negaranya Tidak Satu Grup dengan Indonesia di Piala Sudirman 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/27/40/2787850/media-malaysia-pesimis-malaysia-juara-piala-sudirman-2023-buntut-masuk-grup-neraka-Ny1T2QSrxO.jpg
Media Malaysia Pesimis Malaysia Juara Piala Sudirman 2023, Buntut Masuk Grup Neraka
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement