Menpora Dito Dorong PBSI Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman 2027

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, mendorong PBSI untuk ikut bidding sebagai tuan rumah Piala Sudirman 2027. Ia cukup yakin Indonesia akan terpilih bila mengajukan diri.

Piala Sudirman 2025 akan diselenggarakan di Xiamen, China, pada 27 April hingga 4 Mei. Proses bidding untuk edisi 2027 rencananya akan dilakukan bersamaan dengan Kongres Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) yang juga akan digelar di Negeri Tirai Bambu.

1. Titip Pesan

Menpora Dito menitipkan pesan kepada Ketua Umum PBSI, Muhammad Fadil Imran, agar tidak melewatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, menjadi tuan rumah Piala Sudirman akan memberikan dampak positif, mengingat Indonesia terakhir kali berstatus tuan rumah saat edisi pertama pada 1989.

"Kami juga sudah sampaikan ke Pak Ketum (PBSI), kami memohon ini nanti PBSI bisa ikut bidding untuk tuan rumah Sudirman Cup di 2027. Karena ini akan menjadi suatu kebanggaan jika Indonesia, terakhir kita tuan rumah tahun 1989,” kata Dito di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Senin (21/4/2025).

“Jadi ini sebagai tambahan motivasi dan saya yakin jika nanti bisa menjadi tuan rumah Sudirman Cup, ini akan menambah motivasi para atlet dan juga ekosistem badminton yang akan lebih baik,” tukas Dito.

2. Berkomunikasi

Menpora Dito mengaku sudah menjalin komunikasi dengan calon tunggal Presiden BWF, Khunying Patama, sejak Olimpiade Paris 2024. Perempuan asal Thailand tersebut meminta dukungan sebagai calon. Sementara, Indonesia berharap bisa lancar terpilih jadi tuan rumah Piala Sudirman 2027 lewat dukungan itu.

"Jadi pembicaraan ini sudah ada lama. Waktu 2024, di Olimpiade, itu kebetulan BWF memiliki calon tunggal untuk presiden berikutnya, adalah dari Thailand. Dan waktu itu beliau sempat bertemu dengan saya, di mana beliau meminta dukungan juga,” terang Dito.