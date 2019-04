KUALA LUMPUR – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mengaku bermain nothing to lose saat mengandaskan Kento Momota di babak 16 besar Malaysia Open 2019 Super 750. Pemain berusia 21 tahun itu secara mengejutkan mampu melewati hadangan Momota dalam dua set langsung 22-20 dan 21-15.

Jonatan pun sejatinya sangat menyadari nama besar Momota pada pertandingan tersebut. Tetapi, beban berat justru dialami Momota yang juga menyandang unggulan pertama pada Malaysia Open 2019. Karena itu, Jonatan pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu.

Pada laga tersebut, Jonatan mampu menampilkan permainan terbaik dan menjalankan strategi dengan benar. Ia mampu memanfaatkan kesalahan-kesalahan Momota yang justru banyak menguntungkan pemain berusia 21 tahun itu.

“Momota pemain terbaik saat ini. Dia juara All England, nomor satu dunia, tidak mudah untuk dia melawati fase tersebut. Tapi posisi saya lebih diuntungkan karena bermain dengan nothing to lose,” ungkap Jonatan, mengutip dari laman resmi PBSI, Kamis (4/4/2019).

“Sementara Momota bermain sebaliknya. Kesempatan itu yang saya ambil, Puji Tuhan hari ini saya bermain dan menerapkan pola dengan cukup baik,” tambah peraih medali emas Asian Games 2018 tersebut.

Setelah melewati rintangan dari Momota, Jonatan akan bertemu mantan pemain peringkat satu dunia yakni Viktor Axelsen. Pemain berpaspor Denmark itu mengalahkan Lu Guangzu asal China dengan skor 21-11, 16-21, dan 21-17

(RNR)