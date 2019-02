BANDUNG – Pebulu tangkis berkebangsaan Korea Selatan (Korsel), Lee Yong Dae, memberikan komentar setelah menjadi tandem Fajar Alfian di ajang Superliga Badminton 2019. Lee mengaku sangat menikmati berpasangan dengan Fajar, dan juga terkesan dengan atmosfer yang di dalam area pertandingan.

Sebagaimana diketahui, Lee memang menjadi salah satu pebulu tangkis yang ambil bagian dalam ajang Superliga Badminton 2019. Lee berpasangan dengan Fajar sebagai ganda putra yang memperkuat Tim Musica Trinity.

Berpasangan dengan Fajar sendiri bukanlah pengalaman yang baru untuk Lee. Pasalnya, pebulu tangkis berusia 30 tahun tersebut dan Fajar memang sempat berkolaborasi dalam ajang yang sama pada 2017 saat diselengarakan di Bali.

Lee pun mengakui bahwa sangat menikmati kembali bertandem dengan Fajar di Tim Musica Trinity. Lee juga mengaku sangat terkesan dengan antusiasme para penonton yang menyaksikan laga-laga di Superliga Badminton 2019.

“Tanding di Indonesia, penontonnya selalu ramai, banyak yang datang ke stadion. Hari ini saya menikmati permainan dan menikmati berpasangan dengan Fajar. Ini kedua kalinya kami berpasangan, sekarang dia mainnya sudah jauh lebih baik,” ucap Lee, seperti dikutip Okezone dari Badmintonindonesia.org, Selasa (19/2/2019).

“Fajar is now better, better and better, ha ha ha. Sudah banyak kemajuannya. Saya berharap dia bisa menjadi top player,” tuntasnya sambil melempar senyuman.

(mrh)