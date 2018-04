AALST – Pembalap Tim Repsol Honda, Dani Pedrosa, mengatakan keselamatan para rider seharusnya menjadi tanggung jawab utama Race Direction. Akibat insiden yang menimpanya pada balapan seri kedua MotoGP 2018 di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Pedrosa harus menyudahi balapan sebelum lap pertama selesai.

Banyak insiden yang terjadi pada GP Argentina tersebut. Selain peristiwa kontroversi Marc Marquez dan Valentino Rossi, salah satu yang menjadi sorotan adalah jatuhnya Pedrosa di GP Argentina Tersebut. Pembalap berjuluk The Little Spaniard itu mengalami kecelakaan di tikungan ke-13. Akibat insiden itu, Pedrosa mengalami cedera pada pergelangan tangan kanannya.

“Seharusnya keselamatan pembalap menjadi fokus utama Race direction. Setelah kecelakaan itu saya merasakan sakit di pergelangan tangan saya dan akan menjalani tes lebih lanjut di Barcelona besok,” kata Pedrosa, mengutip dari GPone, Kamis (12/4/2018).

BACA JUGA: Pramac Ducati: Jangan Bandingkan Petrucci dengan Kasus Marquez dan Zarco

"Tentang balapan disana (Argentina) saya tidak bisa berbicara banyak. Saya dan tim sudah melakukan pekerjaan hebat selama akhir pekan dan saya merasa bisa mengendarai motor dengan baik. Namun karena insiden itu, saya harus menyelesaikan balapan bahkan sebelum lap pertama selesai,” sambung The Little Spaniard.

Ketika balapan baru dimulai, para pembalap langsung tancap gas untuk memperebutkan posisi terdepan. Di tikungan ke-13 lap pertama, Pedrosa bersenggolan dengan pembalap Tim Monster Yamaha Tech 3, Johann Zarco. Usaha Zarco untuk menggeser Pedrosa justru membuat Rider Repsol Honda tersebut melebar lalu terpental dari motornya.

BACA JUGA: Dall'Igna: Ducati Sepakat Perpanjang Dovizioso, Lorenzo Masih Harus Menunggu

Buntut dari insiden ini, The Little Spaniard diragukan bisa tampil pada balapan selanjutnya yang bakal digelar di Circuit of the Americas, Austin, Texas, pada Senin, 23 April2018 dini hari WIB. Hal itu karena Pedrosa harus naik meja operasi untuk bisa sembuh dari cederanya. Jika hal tersebut benar, maka Stefan Bradl akan menggantikan posisinya di atas motor RC213V.

Saat ini Pedrosa berada di peringkat ke-12 dengan perolehan sembilan poin dalam klasemen sementara MotoGP 2018. Ia terpaut 29 poin dari pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow, yang berada di puncak klasemen.

Pramac Ducati: Jangan Bandingkan Petrucci dengan Kasus Marquez dan Zarco

(fmh)