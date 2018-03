JAKARTA - Tim BSB Hangtuah menaklukkan Satria Muda (SM) Pertamina 69-60 pada laga kedua semifinal Divisi Merah Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017-2018 di Britama Arena, Jakarta, Sabtu.

Kemenangan itu membuat kedudukan semifinal yang berformat best of three menjadi 1-1 menyusul pada partai pertama SM menang 97-88. Dengan demikian, semifinal ini akan berlanjut ke laga penentu yaitu laga ketiga yang digelar Minggu (25/3) mulai pukul 19.00 WIB juga di Britama Arena.

Dari partai tersebut, sama seperti pertandingan pertama, pelatih SM Youbel Sondakh kembali menurunkan dua pemain mudanya yaitu Juan Laurent Kokodiputra dan Laurentius Oei sejak menit pertama, mengapit tiga punggawa Jamarr Andre Johnson, Dior Lowhorn dan Hardianus.

Sementara kubu Hangtuah tetap dengan tiga pemain intinya sejak awal laga yakni Kelly Purwanto, Nahshon George dan Keenan Palmore, ditemani Amaluddin serta Stevan Neno.

Hasilnya, pertandingan berjalan ketat sejak awal. Kedua tim saling memimpin di kuarter pertama, sebelum Nahshon George menutup kuarter itu dengan lay up yang membuat skor imbang 14-14.

Tensi belum menurun di kuarter kedua. Lima menit berjalan, skor sama kuat 22-22 setelah tembakan dua angka Dior Lowhorn melesak mulus ke keranjang Hangtuah.

Tiga angka point guard veteran Kelly Purwanto sempat membuat Hangtuah unggul 27-26, tetapi SM akhirnya menjadi yang terdepan di akhir 10 menit kedua, memimpin 31-27.

Usai jeda, tembakan bebas Arki Dikania Wisnu menjauhkan skor menjadi 39-29 untuk keunggulan SM. Akan tetapi, jarak poin itu perlahan terkejar oleh Hangtuah.

Tembakan tiga angka guard Hangtuah Stevan Neno menjadikan skor 46-44 pada 13 detik jelang kuarter ketiga berakhir, tetapi sepuluh detik kemudian point guard Hardianus membalasnya dengan tiga angka. Skor 49-44 menjadi tanda selesainya kuarter ketiga.

Di kuarter keempat, Hangtuah berbalik unggul 55-53 usai tembakan tiga angka Nahshon George masuk. Hangtuah yang bertanding dengan ngotot berhasil unggul jauh 64-57 melalui tembakan tiga angka Fidyan Dini.

Keluarnya Arki Dikania Wisnu karena foul out semakin memperburuk keadaan SM yang pada akhirnya harus mengakui keunggulan Hangtuah yang memenangi laga dengan skor 69-60.

Dior Lowhorn menorehkan catatan poin tertinggi di SM dengan catatan 23 poin dan 15 rebound. Sementara Nahshon George menjadi yang terbaik di Hangtuah dengan torehan 31 poin, 14 rebound dan tiga assist.

(fmh)