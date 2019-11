BERN – Federasi Bola Basket Internasional (FIBA) akhirnya resmi menunjuk kolaborasi tiga negara yakni Indonesia-Jepang-Filipina sebagai tuan rumah Piala Dunia Bola Basket pada 2023. Keputusan tersebut diambil FIBA setelah melakoni rapat di Swiss, Sabtu (9/12/2017).

Kolaborasi tiga negara tersebut berhasil mengalahkan duet lainnya yakni Argentina-Uruguay. Sebelumnya kedua kandidat tuan rumah tersebut telah memberikan segala berkas yang dibutuhkan untuk menjadi tuan rumah.

Pada momen tersebut, Indonesia diwakili oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Budi Djiwandon sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Bola Basket Indonesia (PERBASI). Indonesia-Jepang-Filipina mendapat giliran pertama untuk melakukan presentasi ke Dewan Pusat FIBA.

Dengan ini, Indonesia berencana akan menggunakan Istora Senayan sebagai tempat penyelenggara ajang terbesar di bola basket itu. Gelanggang olahraga yang biasanya menggelar kompetisi bulu tangkis itu akan disulap menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia Basket 2023.

Pada kunjungan FIBA terakhir ke Indonesia pada Oktober 2017, Dewan Eksekutif yakni Ingo Weiss memuji kemajuan Istora Senayan dalam menyabut gelaran Piala Dunia Bola Basket 2023. Weiss menilai Istora memiliki fasilitas yang baik untuk menyelenggarakan turnamen bola basket internasional itu.

Bukan hanya Indonesia, Filipina dan Jepang pun sangat menyambut antusias gelaran Piala Dunia Bola Basket 2023 akhirnya jatuh ke tangan mereka. Kedua negara tersebut juga telah mempersiapkan diri untuk menyambut turnamen tersebut.

Philippine Arena pun diusulkan menjadi tempat penyelenggara untuk gelaran semifinal dan final Piala Dunia Bola Basket 2023. Arena berkapasitas 55 ribu penonton itu dinilai layak untuk bisa menggelar dua event terbesar tersebut.

Philippines, Japan and Indonesia will host the FIBA Basketball World Cup 🏆 in 2023! #FIBAWC pic.twitter.com/OgteRbCdH8— FIBA 🏀 World Cup (@FIBAWC) December 9, 2017