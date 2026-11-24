AHM Gelar Drag Race Honda Vario 160, Rekor Mick Doohan Nyaris Dipecahkan

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar Honda Vario Evo 160 Mixed Reality Drag Race di Meikarta Speedway. Pada acara tersebut, para peserta ditantang untuk mengalahkan catatan waktu legenda balap Mick Doohan.

1. Rekor Mick Doohan

Mick Doohan merupakan legenda balap dunia. Ia berhasil meraih lima gelar juara dunia Grand Prix 500cc secara berturut-turut.

Pada acara itu, para peserta ditantang untuk mengalahkan catatan waktu 11,206 detik milik Mick Doohan. Catatan waktu itu ditetapkan sebagai benchmark.

Kompetisi ini memadukan performa kencang Honda Vario Evo 160 dengan teknologi mixed reality dan lintasan LED sepanjang 201 meter.

Kegiatan yang digelar pada 14 November 2026 ini diikuti ratusan lepasan dan menghadirkan berbagai hadiah bagi peserta yang berhasil memenuhi tantangan kompetisi.

Drag race

Melalui Honda Vario Evo 160 Mixed Reality Drag Race, PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan pengalaman kompetisi yang memadukan dunia otomotif, teknologi, dan hiburan melalui konsep mixed reality yang menggabungkan elemen fisik dan digital. Inovasi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk merasakan langsung sensasi kecepatan dan menguji kemampuan berkendara dalam lingkungan yang terkontrol.

Salah satu daya tarik utama kompetisi ini adalah beat Mick Doohan's Time yakni tantangan yang mengajak peserta mencatatkan waktu lebih cepat dari benchmark 11,206 detik pada lintasan 201 meter menggunakan motor Honda Vario Evo 160.

Setiap peserta ditantang untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mencatatkan waktu tercepat. Hasil kompetisi kemudian dibandingkan dengan benchmark Mick Doohan.