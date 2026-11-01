Hasil Moto3 Malaysia 2026: Veda Ega Pratama Raih Podium 2!

SEPANG - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil memastikan podium kedua di Moto3 Malaysia 2026. Balapan tersebut berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, Minggu (1/11/2026) siang WIB.

Jalannya Balapan

Veda Ega Pratama memulai balapan dari posisi kedelapan di Moto3 Malaysia 2026. Pembalap berusia 17 tahun itu langsung merangsek ke posisi lima begitu balapan dimulai.

Sepanjang lima lap awal, Veda Ega terus berupaya mengejar ketertinggalan dari empat pembalap di depannya. Sementara Maximo Quiles dari CFMOTO Aspar Team memimpin balapan.

Veda berkali-kali menempel David Almansa (Intact GP) yang berada di posisi empat. Hakim Danish (MT Helmets) menempati urutan ketiga, sementara Alvaro Carpe dari Red Bull KTM berada di peringkat kedua.

Veda Ega Pratama(Foto: Honda Racing)

Situasi itu terus terjadi hingga balapan memasuki lap kedelapan. Mulai lap sembilan, Veda mulai berani untuk tampil menusuk dalam setiap tikungan.

Dia bahkan sempat merangsek ke urutan kedua setelah menyalip Almansa, Danish, dan Carpe secara beruntun. Sayangnya, ketika balapan menyisakan empat lap lagi, Veda kembali melorot ke urutan empat.

Pada empat lap terakhir, pertarungan empat pembalap di belakang Quiles semakin sengit. Veda serta David Almansa secara bergantian bertukar posisi dua dan tiga.