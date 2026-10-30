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HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Tulis Pesan Menyentuh Usai Terpaksa Mundur dari Practice MotoGP Malaysia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |21:25 WIB
Jorge Martin Tulis Pesan Menyentuh Usai Terpaksa Mundur dari Practice MotoGP Malaysia 2026
Jorge Martin menuliskan kalimat menyentuh usai terpaksa harus mundur dari Practice MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
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SELANGOR – Jorge Martin menuliskan pesan menyentuh setelah terpaksa mundur dari sesi Practice MotoGP Malaysia 2026. Ia mengaku telah melakukan segalanya untuk bisa kembali ke atas lintasan.

Sesi Practice MotoGP 2026 itu rampung digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Jumat (30/10/2026) siang WIB. Marc Marquez tampil sebagai pembalap tercepat!

Jorge Martin mengalami cedera jelang MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)
Jorge Martin mengalami cedera jelang MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)

Rider Ducati Lenovo itu mengungguli Alex Marquez dan Ai Ogura. Sementara, Martin harus puas mengakhiri sesi ini di posisi 21 dan wajib memulai kualifikasi dari babak pertama (Q1).

1. Harus Mundur

Ternyata, Martin hanya sekali mencatatkan waktunya dengan 1 menit 59,670 detik. Situasi kurang lebih mirip terjadi di latihan bebas 1 (FP1) di mana Martinator juga mengakhiri sesi sangat lambat.

Dalam pernyataan resminya, Martin memilih mundur dari sesi Practice demi menghemat tenaga. Dengan begitu, ia bisa sedikit lebih bugar untuk hari kedua dan ketiga yang sangat krusial.

“Sesuai kesepakatan dengan Direktur Medis MotoGP, dr. Angel Charte, diputuskan Jorge Martin tidak akan menyelesaikan sesi Practice, memberinya waktu ekstra untuk memulihkan diri jelang sisa pekan balapan ini,” bunyi pernyataan resmi Aprilia, Jumat (30/10/2026).

 

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