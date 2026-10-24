Hasil Semifinal French Open 2026: Rachel/Febi Kandas di Tangan Pasangan Jepang

PARIS – Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum kandas di semifinal French Open 2026 Super 750. Mereka kalah dua gim langsung 18-21 dan 15-21 dari Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto.

Bermain di Arena Grand Paris, Paris, Prancis, Sabtu (24/10/2026) malam WIB, Rachel/Febi tampil percaya diri dari awal pertandingan gim pertama. Duet Indonesia itu bermain tanpa beban, lepas namun penuh perhitungan.

Keduanya sempat unggul jauh dari Fukushima/Matsumoto dengan skor 7-4. Menjelang jeda interval, Rachel/Febi terus mendominasi dengan serangan efektifnya.

Akan tetapi, Fukushima/Matsumoto mulai menunjukkan kualitasnya dengan permainan cepat. Mereka pun semakin mendekat dengan perolehan poin Rachel/Febi.

Pada jeda interval gim pertama, Rachel/Febi sukses mengamankan keunggulan 11-10. Namun setelah itu, pasangan Jepang tersebut membalikkan keadaan menjadi 17-16.

Di poin-poin akhir gim pertama, kedua pasangan saling balas poin. Namun akhirnya, Fukushima/Matsumoto berhasil memastikan kemenangan dengan skor tipis 21-18.