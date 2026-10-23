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Tak Maksimal di Denmark, Alwi Farhan Siap Tampil Habis-Habisan di French Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |09:03 WIB
Tak Maksimal di Denmark, Alwi Farhan Siap Tampil Habis-Habisan di French Open 2026
Tak Maksimal di Denmark, Alwi Farhan Siap Tampil Habis-Habisan di French Open 2026 (Instagram/@badminton.ina)
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JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, siap tampil habis-habisan pada babak perempat final French Open 2026. Ia akan berjuang semaksimal mungkin untuk dapat lolos ke babak semifinal. 

1. Lolos Perempat Final

Alwi Farhan lolos ke perempat final setelah mengalahkan wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus, dalam dua gim langsung dengan poin 21-18 dan 21-17. Laga itu berlangsung di Grand Paris Arena, Paris, Prancis, Kamis (22/10/2026). 

Alwi mengaku tidak mudah menghadapi pemain senior tersebut, terlebih Ng Ka Long sebelumnya mengalahkan Anders Antonsen. Namun, dia dapat tampil dengan performa terbaiknya dan meraih hasil maksimal.

“Pastinya tidak mudah melawan pemain senior. Kemarin juga dia baru mengalahkan (Anders) Antonsen. Tapi, hari ini saya bisa mengatasi segala tekanan, semua pola yang diinstruksikan oleh pelatih, saya bisa menjalankannya,” kata Alwi, dikutip Jumat (23/10/2026).

Alwi Farhan (PBSI)
Alwi Farhan (PBSI)

2. Tampil Maksimal

Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu mengakui penampilannya belum maksimal pada turnamen sebelumnya yakni Denmark Open yang digelar pekan lalu. Karena itu, ia bertekad tampil habis-habisan pada French Open 2026.

“Perempat final Denmark Open, minggu lalu belum keluar 100%. Di sini saya coba akan kerahkan seluruh kemampuan,” ucap Alwi.

Alwi menegaskan tekadnya untuk menjaga semangat dan terus berjuang agar bisa melangkah ke babak berikutnya. 

“Terus lapar dan terus berjuang untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Jaga api semangatnya,” ucap Alwi.

 

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