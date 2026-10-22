Hasil 16 Besar French Open 2026: Alwi Farhan Lolos Perempatfinal Usai Kalahkan Ng Ka Long Angus

PARIS – Hasil manis diraih oleh tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, yang berhasil mengunci tempat di babak perempatfinal French Open 2026. Kepastian tersebut didapat usai Alwi tampil apik menundukkan tunggal putra senior asal Hong Kong, Ng Ka Long Angus, lewat pertarungan dua gim langsung.

Pertandingan tersebut berlangsung di Grand Paris Arena, Paris, Prancis pada Kamis (22/10/2026) malam WIB. Alwi berhasil memenangkan laga dalam dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Alwi Farhan langsung kewalahan menghadapi permainan cepat Ng Ka Long Angus. Permainan cepat wakil Hong Kong itu membuat Alwi tertinggal 0-3.

Walaupun demikian, Alwi berhasil menemukan permainan terbaiknya. Pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah, itu mengandalkan permainan cepat dan pukulan menyilang.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Ng Ka Long Angus terus menempel perolehan poin Alwi. Pada jeda interval gim pertama, Alwi unggul atas Ng Ka Long Angus dengan skor tipis 11-10.

Selepas rehat, permainan Alwi Farhan semakin berkembang. Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu akhirnya mampu mengamankan kemenangan atas Angus dengan skor 21-18 di gim pertama.