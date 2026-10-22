Hasil 16 Besar French Open 2026: Pulangkan Koki Watanabe, Zaki Ubaidillah Amankan Tiket Perempatfinal

PARIS – Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, berhasil melangkah ke babak perempatfinal French Open 2026. Kepastian tersebut diraih pemain yang akrab disapa Ubed ini usai menundukkan utusan Jepang, Koki Watanabe, lewat permainan dua gim langsung.

Pertandingan tersebut berlangsung di Arena Grand Paris, Paris, Prancis pada Kamis (22/10/2026) malam WIB. Ubed berhasil mengalahkan Koki Watanabe dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Moh Zaki Ubaidillah langsung tampil agresif dari awal pertandingan gim pertama. Ubed mengandalkan permainan kombinasi pukulan cepat dan menyilang.

Sementara, Koki Watanabe kesulitan untuk mengembangkan permainan. Pada jeda interval gim pertama, Ubed sukses unggul dengan skor tipis 11-10.

Moh Zaki Ubaidillah (PBSI)

Selepas rehat, pebulu tangkis asal Sampang, Jawa Timur, itu terus menekan pertahanan Watanabe. Hasilnya manis, Ubed sukses memenangkan gim pertama dengan skor 21-17.

Memasuki gim kedua, kepercayaan diri Ubed tak menurun. Namun demikian, permainannya justru berubah sehingga Ubed tertinggal cukup jauh menjelang jeda interval.