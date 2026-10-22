Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar French Open 2026: Pulangkan Koki Watanabe, Zaki Ubaidillah Amankan Tiket Perempatfinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |20:27 WIB
Hasil 16 Besar French Open 2026: Pulangkan Koki Watanabe, Zaki Ubaidillah Amankan Tiket Perempatfinal
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
A
A
A

PARIS – Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, berhasil melangkah ke babak perempatfinal French Open 2026. Kepastian tersebut diraih pemain yang akrab disapa Ubed ini usai menundukkan utusan Jepang, Koki Watanabe, lewat permainan dua gim langsung.

Pertandingan tersebut berlangsung di Arena Grand Paris, Paris, Prancis pada Kamis (22/10/2026) malam WIB. Ubed berhasil mengalahkan Koki Watanabe dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Moh Zaki Ubaidillah langsung tampil agresif dari awal pertandingan gim pertama. Ubed mengandalkan permainan kombinasi pukulan cepat dan menyilang.

Sementara, Koki Watanabe kesulitan untuk mengembangkan permainan. Pada jeda interval gim pertama, Ubed sukses unggul dengan skor tipis 11-10.

Moh Zaki Ubaidillah (PBSI)
Moh Zaki Ubaidillah (PBSI)

Selepas rehat, pebulu tangkis asal Sampang, Jawa Timur, itu terus menekan pertahanan Watanabe. Hasilnya manis, Ubed sukses memenangkan gim pertama dengan skor 21-17.

Memasuki gim kedua, kepercayaan diri Ubed tak menurun. Namun demikian, permainannya justru berubah sehingga Ubed tertinggal cukup jauh menjelang jeda interval.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/40/3221315/aldila_sutjiadi_bersama_janice_tjen-cpDr_large.jpg
Hasil French Open 2026: Janice Tjen/Aldila Sutjiadi Langsung Tersingkir dari Babak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/40/3220349/novak_djokovic-Hyxq_large.jpg
Penyebab Novak Djokovic Ogah Ikut Aksi Boikot Media di French Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/40/3249292//hendra_setiawan_bersama_mohammad_ahsan-HVKx_large.jpg
Kisah Menarik Hendra Setiawan, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Pensiun dengan Dua Impian yang Belum Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/624/3249360//moh_zaki_ubaidillah_dan_jonatan_christie-tCAS_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Moh Zaki Ubaidillah, Pebulu Tangkis yang Baru Kalahkan Jonatan Christie di French Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/40/3249025//herry_ip-ni1O_large.jpg
Eksperimen Ganda Putra Malaysia Tak Berjalan Manis, Begini Tanggapan Herry IP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/40/3249016//an_se_young-yhQr_large.jpg
Perasaan An Se Young Usai Lampaui Rekor Legenda Bulu Tangkis Indonesia Susy Susanti
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement