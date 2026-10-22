Hajar Sabar/Reza, Raymond/Indra Siap Melaju Jauh di French Open 2026!

RAYMOND Indra/Nikolaus Joaquin senang bukan main usai menang atas sang senior, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi, dengan skor 21-18 dan 21-17 di babak 32 besar French Open 2026 yang berlangsung di Arena Grand Paris, Prancis Rabu 21 Oktober 2026 malam WIB. Kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri Raymond/Indra untuk melaju jauh di French Open 2026.

“Puji Tuhan hari ini rencana pola permainan yang diterapkan bisa berjalan lancar. Bisa diberikan kemenangan,” kata Raymond Indra dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone, Kamis (22/10/2026).

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin siap bersinar. (Foto: X/@INABadminton)

“Kami cukup puas dengan penampilan tadi. Nilainya 8,5 kalau dari skala 1-10,” tegas pebulu tangkis lincah tersebut.

1. Tak Mau Hadapi Rekan Senegara

Jika boleh memilh, Joaquin tak mau bertemu sang rekan senegara, apalagi statusnya senior mereka. Namun, apa boleh buat mereka tampil habis-habisan demi meraih kemenangan.

“Cukup disayangkan langsung bertemu senior sendiri tapi mau tidak mau harus berhadapan. Dengan kemenangan ini pastinya menambah kepercayaan diri kami buat lebih baik lagi, karena memang sebelumnya trennya sedang turun,” kata Joaquin.

“Kami masih mencari peak performance-nya kembali dan kami harus berusaha terus, yakin bisa,” tegas Joaquin.