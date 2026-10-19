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Kontingen Indonesia Curi Perhatian di Pembukaan Asian Para Games 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |01:05 WIB
Kontingen Indonesia Curi Perhatian di Pembukaan Asian Para Games 2026
Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2026. (Foto: Instagram/npcindonesia)
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AICHI-NAGOYA – Ajang multi-olahraga internasional bagi penyandang disabilitas, Asian Para Games 2026, resmi dibuka secara megah dan penuh makna di Stadion Paloma Mizuho, Prefektur Aichi, Nagoya, pada Minggu (18/10/2026) malam. Menariknya, Kontingen Indonesia tampil memukau dalam defile pembuka.

Sebanyak 47 delegasi Indonesia yang terdiri atas atlet, pelatih, dan tim chef de mission (CdM) berjalan anggun mengenakan busana khusus rancangan desainer ternama, Ivan Gunawan. Sementara itu, kontingen tuan rumah Jepang mendapat kehormatan tampil di barisan paling akhir.

1. Busana Filosofis Karya Ivan Gunawan

Kostum yang dikenakan kontingen Indonesia mengusung filosofi mendalam perpaduan Batik Sekar Jagat dan semangat kemenangan. Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Reda Manthovani, memastikan seluruh persiapan telah berjalan matang sebelum acara dimulai.

“Kostum ini punya tema yang unik. Kostum ini dibuat khusus oleh desainer Ivan Gunawan. Bahkan rencananya Ivan Gunawan pun ikut defile tersebut,” kata Reda dalam keterangannya, dikutip Senin (19/10/2026).

Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2026. (Foto: Instagram/npcindonesia)
Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2026. (Foto: Instagram/npcindonesia)

“Ini dia yang rancang sendiri, dari baju, jaket, sampai ke sepatu. Sudah saya coba juga sepatunya,” tambah Reda.

Melalui akun Instagram-nya @ivan_gunawan, Ivan Gunawan membuka kisah di balik karyanya. Dia mengaku terinspirasi dari motif Batik Sekar Jagat, lalu menerjemahkannya ke dalam desain yang modern, elegan, dan penuh karakter.

“Sekar Jagat melambangkan keindahan dalam keberagaman, sementara Vijaya bermakna kemenangan. Sebuah filosofi tentang keberanian untuk melangkah, kekuatan untuk berjuang, dan semangat untuk terus melampaui batas,” tulis Ivan.

 

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