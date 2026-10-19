Finis Runner-up di Misano, Kiandra Ramadhipa Tempati Posisi 5 di Klasemen Akhir Moto3 Junior 2026

PEMBALAP Indonesia, Kiandra Ramadhipa, finis kelima di akhir Moto3 Junior 2026. Setelah melewati tujuh seri (setiap serinya digelar dua race), rider 16 tahun ini mengoleksi 146 angka.

Ia terpaut 53 angka dari Carlos Cano (Spanyol) yang keluar sebagai juara. Sementara dengan Fernando Bujosa (Spanyol) di posisi empat, Kiandra Ramadhipa hanya terpaut lima poin.

1. Kiandra Ramadhipa Finis Runner-up Misano

Seri ketujuh atau pamungkas Moto3 Junior 2026 digelar di Sirkuit Misano, Italia, sepanjang akhir pekan lalu. Pada race perdana yang berlangsung pekan lalu, Kiandra Ramadhipa finis keempat.

Pada race kedua yang berlangsung semalam, Kiandra Ramadhipa finis runner-up! Sepanjang musim ini, Kiandra Ramadhipa beberapa kali finis podium.

2. Performa Impresif Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior 2026

Sepanjang musim ini, Kiandra Ramadhipa tercatat empat kali naik podium di Moto3 Junior 2026. Ia finis ketiga di race pertama Moto3 Junior 2026 yang digelar di Sirkuit Catalunya, Spanyol.

Kemudian di race pertama Moto3 Junior Portugal 2026, Kiandra Ramadhipa keluar sebagai pemenang. Kondisi itu sempat menempatkan Kiandra Ramadhipa di posisi dua klasemen sementara Moto3 Junior 2026.