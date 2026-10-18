Tampil Menggila di GBK, Perenang Shauna Kathlee Sukses Pecahkan Rekor Dunia Renang Master

JAKARTA – Ada momen menarik yang tercipta di ajang 3rd SEAA Masters Swimming Championships 2026. Berlangsung di Stadion Akuatik GBK Senayan, Jakarta, sejarah membanggakan tercipta setelah perenang asal klub URPA ITB Masters, Krkalo Shauna Kathlee, sukses memecahkan rekor dunia renang master short course (25m) nomor 50m gaya dada putri kelompok umur 45 - 49 tahun.

Shauna sukses mencatatkan waktu renang, 32.20, lebih cepat dari rekor dunia master short course di nomor 50m gaya dada putri kelompok umur 45 - 49 tahun. Hasil itu membuatnya meraih medali emas di nomor 50m.

1. Proses Pengesahan Rekor

Krkalo Shauna Kathlee mengatakan sangat bahagia waktu renangnya melampaui rekor dunia renang master 50m gaya dada putri kelompok umur 45 - 49 tahun. Prestasi itu pun buah kerja kerasnya dalam meningkatkan kualitas.

"Sebenernya catatan waktu renang itu bukan personal best time saya walaupun mendekati, tetapi saya tetap senang dengan hasilnya. Kolam stadion akuatik juga sangat luar biasa,” ujar Shauna dalam keterangannya, dikutip Minggu (18/10/2026).

"Memang untuk diakui sebagai rekor dunia harus melalui beberapa tahap pelaporan ke akuatik dunia dan sekarang sedang berproses," tambahnya.

Krkalo Shauna Kathlee. (Foto: PB Akuatik)

2. Pujian untuk Indonesia dan Apresiasi PB Akuatik

Krkalo Shauna Kathlee juga turut memuji Indonesia sebagai tuan rumah 3rd SEAA Masters Swimming Championships 2026. Menurutnya atmosfer kompetisi dalam ajang tersebut sangat positif.

"Ini kali pertama saya ke Jakarta dan atmosfer perlombaannya begitu luar biasa. Saya pasti akan kembali ke Indonesia jika ada event renang master lagi disini,” sambung Shauna.