Jadi Atlet Termuda Indonesia di Asian Games 2026, Mikhayla Shanum Bongkar Rahasia Sebelum Bertanding

Jadi Atlet Termuda Indonesia di Asian Games 2026, Mikhayla Shanum Bongkar Rahasia Sebelum Bertanding (Instagram/@kekesrintil)

JAKARTA - Atlet skateboard muda Indonesia, Mikhayla Shanum Caya, mengaku sangat bangga menjadi atlet termuda di kontingen Indonesia pada Asian Games 2026. Ia baru menginjak usia 11 tahun saat mengikuti multievent paling bergengsi di Asia tersebut.

1. Bangga Bela Indonesia di Asian Games 2026

Mikhayla Shanum Caya adalah atlet skateboard muda Indonesia. Remaja kelahiran pada 30 September 2014 ini mewarisi darah sang ayah yakni Anthony Adam Caya yang merupakan atlet skateboard.

Ia pun bertekad bisa kembali berlaga pada Asian Games 2030 yang digelar di Doha, Qatar.

"Rasanya kayak bangga. Aku juga senang, bangga bisa mewakili Indonesia. Aku bakal coba lagi biar nanti bisa menang di Asian Games," kata Mikhayla Shanum Caya dalam program Morning Zone, dikutip Sabtu (17/10/2026).

Menjadi atlet termuda menjadi tantangan tersendiri. Terlebih mewakili nama bangsa di event internasional.

Namun, Mikhayla Shanum Caya memiliki cara untuk menghilangkan rasa tegang saat akan bertanding. Ini termasuk dengan joget brazilian dance di media sosial TikTok.

Mikhayla Shanum

"Biar lebih enjoy," ucapnya.

Selain itu, Mikhalya Shanum Caya yang berhasil lolos ke final SEA Games 2025 ini membongkar tips bagi dirinya agar tidak tegang sebelum bertanding. Hal ini agar dirinya bisa tampil lebih maksimal dalam pertandingan, selain latihan yang rutin.

"Kaya enjoy aja sih. Malamnya aku main-main dulu sama teman-teman biar tegangnya hilang, dibikin enjoy biar tandingnya lebih bagus," katanya.

Pada Asian Games 2026, Mikhayla Shanum Caya tampil di nomor Women's Park. Ia berhasil mencatatkan skor 36,55. Secara keseluruhan, Mikhayla Shanum Caya menempati posisi ke-12.