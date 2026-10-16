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Rekor Pertemuan Fajar/Fikri vs Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul Jelang Perempatfinal Denmark Open 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |10:50 WIB
Rekor Pertemuan Fajar/Fikri vs Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul Jelang Perempatfinal Denmark Open 2026
Fajar dan Fikri akan tampil di perempatfinal Denmark Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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REKOR pertemuan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kontra Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul jelang bentrok di perempatfinal Denmark Open 2026 akan diulas Okezone. Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan bertemu di perempatfinal Denmark Open 2026 yang berlangsung di Arena Fyn, Odense, Denmark pada Jumat (16/10/2026) pukul 17.40 WIB.

Fajar/Fikri diunggulkan meraih kemenangan jika ukurannya posisi unggulan. Pasangan Indonesia ini menempati unggulan ketiga, sedangkan Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul non-unggulan.

Fajar/Fikri siap tempur di perempatfinal Denmark Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Fajar/Fikri siap tempur di perempatfinal Denmark Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Fajar/Fikri Unggul Rekor Kemenangan

Fajar/Fikri dan Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul baru bertemu satu kali. Satu-satunya duel itu tersaji di nomor beregu putra Asian Games 2026.

Lewat permainan impresif, Fajar/Fikri menang 21-13 dan 21-19. Apakah ini tanda Fajar/Fikri akan meraih kemenangan atas sang lawan sore ini?

2. Fajar/Fikri Tumbangkan Wakil Denmark

Fajar/Fikri berhasil merebut kemenangan atas wakil tuan rumah, Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer, di babak 16 besar semalam. Mereka menuntaskan pertandingan dalam dua gim langsung dengan durasi 35 menit. Pada gim pertama, keduanya sempat direpotkan oleh permainan duet tuan rumah.

 

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