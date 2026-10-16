REKOR pertemuan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kontra Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul jelang bentrok di perempatfinal Denmark Open 2026 akan diulas Okezone. Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan bertemu di perempatfinal Denmark Open 2026 yang berlangsung di Arena Fyn, Odense, Denmark pada Jumat (16/10/2026) pukul 17.40 WIB.
Fajar/Fikri diunggulkan meraih kemenangan jika ukurannya posisi unggulan. Pasangan Indonesia ini menempati unggulan ketiga, sedangkan Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul non-unggulan.
Fajar/Fikri dan Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul baru bertemu satu kali. Satu-satunya duel itu tersaji di nomor beregu putra Asian Games 2026.
Lewat permainan impresif, Fajar/Fikri menang 21-13 dan 21-19. Apakah ini tanda Fajar/Fikri akan meraih kemenangan atas sang lawan sore ini?
Fajar/Fikri berhasil merebut kemenangan atas wakil tuan rumah, Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer, di babak 16 besar semalam. Mereka menuntaskan pertandingan dalam dua gim langsung dengan durasi 35 menit. Pada gim pertama, keduanya sempat direpotkan oleh permainan duet tuan rumah.