Alwi Farhan Kalahkan Anders Antonsen di Perempatfinal Denmark Open 2026?

ALWI Farhan mengalahkan Anders Antonsen di perempatfinal Denmark Open 2026? Sesuai jadwal, Alwi Farhan akan menantang Anders Antonsen di perempatfinal Denmark Open 2026 yang berlangsung di Arena Fyn, Odense, Denmark pada Jumat (16/10/2026) pukul 22.40 WIB.

1. Kepercayaan Diri Tinggi Alwi Farhan

Secara kepercayaan diri, Alwi Farhan sedang tinggi-tingginya. Ia baru saja membantu tim bulu tangkis Indonesia merebut medali emas nomor beregu putra cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026.

Alwi Farhan siap tempur di perempatfinal Denmark Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Di nomor individu, pebulu tangkis 21 tahun itu merebut medali perunggu! Sebelum kalah di semifinal, Alwi Farhan selalu menang straight game atas lawan-lawannya.

Performa ciamik itu juga dilanjutkan Alwi Farhan di Denmark Open. Di babak 32 dan 16 besar, pebulu tangkis asal Surakarta, Jawa Tengah itu menumbangkan pemain top seperti Ayush Shetty (India) dan Jonatan Christie (Indonesia).

Bahkan di babak 16 besar yang berlangsung dini hari tadi, Alwi Farhan menang telak atas sang senior yang menempati unggulan keempat, Jonatan Christie. Tak tanggung-tanggung, Alwi Farhan menang 21-9 dan 21-14!

2. Rekor Pertemuan Alwi Farhan vs Anders Antonsen

Bicara rekor pertemuan, Alwi Farhan dan Anders Antonsen sudah dua kali bentrok. Dalam dua pertemuan itu, hasilnya sama kuat, yakni saling mengalahkan.