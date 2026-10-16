Penyebab Nama Veda Ega Pratama Tidak Masuk di Susunan Pembalap Moto3 2027

DAFTAR sementara susunan pembalap dan tim untuk ajang Moto3 2027 resmi dirilis oleh pihak MotoGP. Namun, pengumuman tersebut memicu tanda tanya besar bagi para pencinta balap Tanah Air karena tidak tercantumnya nama talenta muda Indonesia, Veda Ega Pratama.

Situasi ini terbilang mengejutkan mengingat performa impresif yang ditunjukkan Veda Ega pada musim debutnya di Moto3 2026. Hingga seri Moto3 Mandalika 2026, ia berhasil mengumpulkan 115 poin dan bertengger di posisi ketujuh klasemen sementara pembalap Moto3 2026.

Raihan apik tersebut mengukuhkan posisi Veda Ega sebagai pembalap asal Asia dengan peringkat terbaik di grid musim ini. Kendati demikian, namanya belum juga muncul dalam daftar pembalap untuk musim mendatang.

Penyebab utama belum masuknya nama Veda Ega adalah karena tim tempatnya bernaung saat ini, Honda Team Asia, belum merilis komposisi skuad mereka. Selain itu, tim tersebut juga tengah mengalami perombakan identitas dan akan berganti nama menjadi Honda HRC Asia untuk musim 2027.

Veda Ega Pratama

Absennya pengumuman resmi dari Honda HRC Asia membuat status serta kepastian masa depan Veda Ega di kelas Moto3 untuk musim 2027 masih menggantung dan menanti keputusan internal tim.

1. Perombakan Besar-besaran di Grid Moto3 2027

Di saat Honda HRC Asia belum menentukan sikap, sebagian besar tim rival sudah bergerak cepat dan mematenkan komposisi pembalap mereka. Sejumlah pergerakan besar di bursa transfer pun resmi terjadi untuk menyambut musim 2027.

Dua sosok paling menonjol musim ini, yakni sang juara dunia Moto3 2026 Maximo Quiles (Aspar) dan David Almansa (Intact GP), dipastikan bakal naik kelas ke Moto2. Langkah promosi ini juga dirumorkan bakal diikuti oleh Alvaro Carpe.