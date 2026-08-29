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Hasil Kualifikasi Moto3 Aragon 2026: Veda Ega Start Posisi ke-22

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |18:57 WIB
Hasil Kualifikasi Moto3 Aragon 2026: Veda Ega Start Posisi ke-22
Hasil Kualifikasi Moto3 Aragon 2026: Veda Ega Start Posisi ke-22 (Instagram/@veda_54)
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JAKARTA - Pembalap Honda Team Asia asal Indonesia, Veda Ega Pratama,start dari posisi 22 di Moto3 Aragon 2026. Hal itu setelah proses kualifikasi Moto3 Aragon di Sirkuit MotorLand Aragon, Sabtu (29/8/2026). 

1. Kualifikasi Moto3 Aragon 2026

Veda Ega memulai Q1 setelah menempati posisi 20 pada sesi practice. Pada Q1, Veda Ega menempati posisi kedelapan. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 58,041 detik. Atas hasil ini, ia gagal mengikuti Q2. 

Sementara itu, Brian Uriarte menjadi yang tercepat pada Q1. Ia pun memulai Q2 dengan baik dengan menempati posisi teratas. 

Veda Ega Pratama
Veda Ega Pratama

Namun, akhirnya posisi teratas dengan cepat silih berganti. Maximo Quiles sempat menempati posisi tercepat, lalu dikalahkan Marco Morelli. 

Hingga akhirnya, David Almansa keluar sebagai yang tercepat pada Q2. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 56,347 detik dan berhasil meraih pole position. 

Dengan hasil ini, Veda Ega start dari posisi ke-22 pada balapan Moto3 Aragon 2026. Hal ini tentu bukan pekerjaan mudah bagi pembalap berusia 17 tahun tersebut untuk menduduki podium pada balapan besok. 

Jadwal Moto3 Aragon 2026 

Balapan: 16.00 WIB, 

(Erha Aprili Ramadhoni)

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