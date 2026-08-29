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Tak Masalah Jadi Runner up, Jorge Martin Tetap Berusaha Kalahkan Marc Marquez di MotoGP Aragon 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |03:23 WIB
Tak Masalah Jadi Runner up, Jorge Martin Tetap Berusaha Kalahkan Marc Marquez di MotoGP Aragon 2026
Jorge Martin sadar Marc Marquez memiliki rekor yang sangat apik di Sirkuit MotorLand Aragon (Foto: MotoGP)
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ALCANIZ – Jorge Martin sadar Marc Marquez memiliki rekor yang sangat apik di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol. Pembalap tim Aprilia Racing itu akan mencoba mengalahkan sang kompatriot meski finis kedua juga bukan hal yang buruk.

Marquez dijagokan untuk menang dengan cukup dominan di MotoGP Aragon 2026. Bahkan, eks pembalap Aprilia, Marco Melandri, memprediksi sang juara bertahan bakal finis lima detik di depan runner up!

1. Tidak Mudah

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Tapi, bukan berarti Marquez tidak bisa dikalahkan di Sirkuit MotorLand Aragon. Francesco Bagnaia pernah melakukannya pada 2021 di mana The Baby Alien harus puas finis di posisi dua.

Martin mengakui memang tidak mudah mengalahkan Marquez di Sirkuit Aragon. Ia akan mencoba sekuat tenaga tapi fokusnya pada balapan akhir pekan ini bukanlah mengalahkan sang senior.

“Sangat sulit tetapi untuk saat ini fokus saya bukan mengalahkannya di sini atau tidak. Tentu saja, saya akan mencobanya,” kata Martin, dikutip dari Motosan, Sabtu (29/8/2026).

“Tapi, buat saya yang penting adalah berkonsentrasi pada pekerjaan saya, terus meningkatkan diri bersama Aprilia, dan menegaskan saya kompetitif seperti halnya di Silverstone (MotoGP Inggris),” imbuhnya.

 

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