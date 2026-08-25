Maverick Vinales Masih Absen, Tech3 Tunjuk Pol Espargaro Lagi untuk MotoGP Aragon 2026

ARAGON – Tim Red Bull KTM Tech3 secara resmi mengumumkan pembalap penguji andalan mereka, Pol Espargaro, akan kembali mengenakan livery oranye untuk turun di seri MotoGP Aragon 2026. Espargaro dipastikan melanjutkan tugasnya sebagai pengganti sementara di Sirkuit Aragon pada 28-30 Agutus 2026.

Keputusan ini diambil menyusul kondisi pembalap Tech3, Maverick Vinales yang masih memerlukan waktu untuk memfokuskan diri pada proses pemulihan cedera secara total. Sehingga mau tak mau tim satelit KTM itu langsung mencari rider lain.

Pada penampilan perdananya kembali ke lintasan balap saat MotoGP Inggris 2026 di Silverstone beberapa waktu lalu, Espargaro langsung mencuri perhatian publik. Pengalaman luar biasa yang ia miliki terbukti ampuh membantunya mendulang dua poin penting pada balapan utama.

1. Fokus Pemulihan

Di sisi lain, Maverick Vinales saat ini terus bekerja sama secara intensif dengan tim medis, pihak KTM, serta manajemen Tech3 guna memastikan kondisi fisiknya benar-benar pulih sebelum kembali berkompetisi.

Seluruh elemen tim memberikan dukungan penuh kepada pebalap bernomor start 12 tersebut agar tidak terburu-buru kembali ke lintasan sebelum tubuhnya siap secara optimal. Tim berharap proses penyembuhan ini berjalan lancar sehingga sang pebalap bisa segera melakukan comeback di seri Misano.

Jorge Lorenzo bersama Maverick Vinales. (Foto: Instagram/jorgelorenzo99)

Manajer Tim Tech3, Nicolas Goyon, menjelaskan pertimbangan di balik keputusan memperpanjang masa gantian Pol Espargaro untuk akhir pekan ini. Menurutnya, Espargaro adalah tampil baik di GP Inggris dan pengalamannya pun dibutuhkan untuk tampil di Aragon.

"Bersama Maverick dan KTM, kami telah memutuskan bahwa Pol akan terus bersama kami di Aragon agar Maverick dapat terus fokus pada pemulihannya. Pol melakukan pekerjaan yang solid bagi tim di Silverstone, dan pengalamannya berarti ia berada di posisi yang tepat untuk turun tangan lagi akhir pekan ini," ujar Goyon, dilansir dari Crash, Selasa (25/8/2026).