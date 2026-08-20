Hasil 16 Besar BWF World Championships 2026: Putri KW Terhenti Usai Takluk dari Line Christophersen

NEW DELHI – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus terhenti di babak 16 besar BWF World Championships 2026. Atlet yang akrab disapa Putri KW tersebut gagal melaju ke babak perempatfinal setelah dipaksa mengakui keunggulan wakil Denmark, Line Christophersen, dalam dua gim langsung dengan skor 18-21 dan 17-21.

Pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan kedua pebulu tangkis ini dihelat di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada Kamis (20/8/2026). Duel ketat ini menyajikan perjuangan maksimal dari wakil Merah Putih sebelum akhirnya harus rela angkat kaki dari turnamen bergengsi dunia tersebut.

Jalannya Pertandingan

Putri KW dan Line berusaha tampil dengan performa terbaiknya dalam upaya saling mengalahkan. Putri sementara dapat unggul 2-1 atas Line.

Perlahan Line dapat membalikkan keadaan dengan pola permainan agresif. Kini dia dapat unggul atas Putri KW dengan poin 11-8.

Putri Kusuma Wardani (X/@inabadminton)

Putri KW akhirnya harus mengakui ketangguhan Line dalam gim pertama. Pasalnya, dia menelan kekalahan dengan torehan poin 18-21.