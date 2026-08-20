Hasil 16 Besar BWF World Championships 2026: Tampil Luar Biasa, Alwi Farhan Lanjut ke Perempatfinal

NEW DELHI – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, tampil luar biasa di babak 16 besar BWF World Championships 2026. Bagaimana tidak, ia sukses mengamankan tiket ke babak perempatfinal setelah menundukkan perwakilan tuan rumah, Ayush Shetty, dengan skor meyakinkan 21-19 dan 21-11.

Duel babak 16 besar yang mempertemukan kedua pemain muda berbakat ini dihelat di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada Kamis (20/8/2026) malam WIB. Penampilan tenang dan penuh taktik yang ditunjukkan Alwi berhasil meredam perlawanan sengit dari sang lawan di hadapan publik pendukungnya sendiri.

Alwi langsung mendapatkan perlawanan ketat dari Ayush dalam gim pertama. Ayush pun langsung memimpin atas Alwi dengan poin 3-1.

Alwi pun berusaha keras untuk segera membalikkan kedudukan. Kerja keras Alwi pun berbuah manis karena saat ini dapat unggul 12-11 atas Ayush.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Alwi Farhan berhasil menorehkan hasil manis dalam gim pertama. Kepastian tersebut setelah dia mengalahkan Ayush dengan catatan poin 21-19.