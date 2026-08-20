Hasil 16 Besar BWF World Championships 2026: Kejutan, Febriana/Meilysa ke Perempatfinal Usai Pulangkan Jagoan Malaysia!

NEW DELHI – Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias secara mengejutkan berhasil memulangkan jagoan Malaysia, Pearly Tan/ Thinaah Muralitharan di babak 16 besar BWF World Championships 2026. Berkat kemenangan sengit tiga gim dengan skor 20-22, 21-18, dan 21-12, Febriana/Meilysa pun lolos ke babak perempatfinal.

Duel sengit babak 16 besar yang mempertemukan kedua pasangan papan atas dunia ini dihelat di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, pada Kamis (20/8/2026) sore WIB. Kemenangan dramatis ini sekaligus membuktikan mental baja dan daya juang tinggi yang dimiliki oleh ganda putri Merah Putih tersebut.

Jalannya Pertandingan

Pasangan yang akrab disapa Ana/Trias itu terlihat berjuang keras untuk tampil dengan performa terbaiknya sejak awal gim pertama. Kedua pasangan pun memainkan intensitas tinggi sehingga laga berjalan ketat.

Tan/Thinaah perlahan mendominasi permainan atas Ana/Trias. Hal itu dibuktikan mereka dapat unggul sementara waktu atas Ana/Trias dengan poin 13-9.

Ana/Trias terus berjuang untuk mengejar ketertinggalannya dari Tan/Thunaah. Namun, mereka masih tertinggal dari Tan/Thinaah dengan perolehan poin 18-19.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias

Dalam gim pertama, Ana/Trias harus mengakui ketangguhan Tan/Thinaah. Pasalnya, mereka takluk dari Tan/Thinaah dengan catatan poin 20-22.

Dalam gim kedua, Ana/Trias mencoba bangkit dengan tampil lebih percaya diri. Namun, mereka mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Tan/Thinaah.