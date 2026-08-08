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Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di Leg II SEA Womens V Cup 2026: Garuda Pertiwi Tumbang 0-3

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |21:52 WIB
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand di Leg II SEA Womens V Cup 2026: Garuda Pertiwi Tumbang 0-3
Timnas Voli Putri Indonesia kalah telak 0-3 dari Timnas Voli Putri Thailand dalam lanjutan Leg II SEA Womens V Cup 2026 (Foto: Instagram/@pbvsi_official)
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CHIANG MAI – Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 (18-21, 17-21, 12-25) dari Timnas Voli Putri Thailand dalam lanjutan Leg II SEA Womens V Cup 2026. Laga itu berlangsung di Chiang Mai, Thailand, Sabtu (8/8/2026) malam WIB.

Timnas Voli Putri Indonesia mendapatkan perlawanan sengit dari Thailand sejak set pertama. Situasi itu membuat kedua tim saling kejar mengejar poin untuk meraih hasil maksimal.

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: SAVA/Instagram indonesian_volleyball)

Kerja keras Timnas Voli Putri Indonesia pun tidak berbuah manis dalam set pertama. Hal tersebut dikarenakan mereka takluk dari Thailand dengan poin 18-21.

Timnas Voli Putri Indonesia mencoba bangkit dalam set kedua. Akan tetapi, Thailand masih bermain cukup solid sehingga tidak mudah hilang poin.

Sementara waktu Thailand dapat unggul 16-14 atas Timnas Voli Putri Indonesia. Timnas Voli Putri Indonesia pun terus berjuang untuk dapat mengejar ketertinggalannya.

Timnas Voli Putri Indonesia lagi-lagi harus mengakui ketangguhan Thailand. Kali ini mereka takluk dari Thailand dengan poin 17-21.

 

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