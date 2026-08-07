Kisah Luar Biasa Timnas Voli Putri Indonesia, Epic Comeback atas Vietnam di SEA Womens V Cup 2026!

CHIANG MAI – Timnas Voli Putri Indonesia sukses memetik kemenangan gemilang lewat pertarungan sengit lima set dengan skor 3-2 (20-25, 18-25, 25-22, 25-20, dan 15-9) atas Vietnam. Kemenangan itu diraih skuad Garuda Pertiwi pada laga perdana leg kedua SEA Womens V Cup 2026 di 700th Anniversary Chiang Mai Sports Complex, Chiang Mai, Thailand, Jumat (7/8/2026).

Timnas Voli Putri Indonesia berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal set pertama. Akan tetapi, mereka mendapatkan perlawanan ketat dari lawan yang membuat jalannya laga berjalan menarik.

Skuad Merah-Putih akhirnya harus mengakui ketangguhan Vietnam dalam set pertama. Pasalnya, mereka takluk dari Vietnam dengan poin 20-25.

Dalam set kedua, Timnas Voli Putri mencoba bangkit untuk membalas kekalahan di set pertama. Namun, Vietnam masih bermain solid.

Vietnam akhirnya kembali meraih hasil maksimal atas Timnas Voli Putri Indonesia. Mereka mengalahkan Timnas Voli Putri Indonesia dengan poin 25-18.

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: SAVA/Instagram indonesian_volleyball)

1. Kebangkitan Gemilang

Timnas Voli Putri Indonesia tampil lebih percaya diri dalam set ketiga karena mengusung misi bangkit. Pola permainan Timnas Voli Putri Indonesia pun cukup menyulitkan Vietnam.

Kerja keras Timnas Voli Putri Indonesia membuahkan hasil manis. Mereka mampu mengatasi perlawanan Vietnam dengan poin 25-22.