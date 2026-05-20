Keluar Ruang Operasi, Pembalap Muda Mario Aji Ikut Rayakan Arsenal Juara Liga Inggris 2025-2026!

MOMEN haru bercampur bahagia dialami pembalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji, pada Rabu (20/5/2026).

Tepat di hari ia keluar dari ruang operasi akibat cedera bahu kanan, klub kesayangannya, Arsenal, resmi dinobatkan sebagai juara Liga Inggris musim 2025/2026, mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun.

1. Momen Bersejarah

Kebahagiaan itu langsung diungkapkan Mario Aji melalui akun Instagram pribadinya. Pembalap yang membela Idemitsu Honda Team Asia di kelas Moto2 ini menuliskan ungkapan luapan rasa cintanya kepada The Gunners.

"Dibenci banyak orang, tak kalah oleh siapapun. 22 tahun kemudian, juara Inggris! Saya keluar dari ruang operasi di hari yang sama saat Arsenal keluar sebagai juara. Hingga akhir hayat. #COYG #TheGunners," tulis Mario Aji dikutip dari Instagram pribadinya.

Arsenal sendiri memastikan gelar juara setelah Manchester City hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth pada pekan ke-37 Premier League.

Dengan hasil tersebut, anak asuh Mikel Arteta tak perlu lagi menunggu hingga pekan terakhir untuk mengunci trofi bergengsi tersebut.

2. Harus Dioperasi Karena Cedera Bahu

Di balik euforia sebagai Gooners sejati, Mario Aji tengah berjuang keras melawan cedera.

Pembalap kelahiran Magetan, Jawa Tengah itu terpaksa absen pada seri Moto2 Catalunya 2026 yang berlangsung 17 Mei lalu, akibat kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih.

Manajer Idemitsu Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, membenarkan hal tersebut.

Ia menyebut bahwa seusai seri Le Mans, Mario masih merasakan ketidaknyamanan pada tangan kanannya hingga pemeriksaan medis menemukan adanya cedera yang memerlukan penanganan serius.