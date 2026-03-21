HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Komentari Penundaan MotoGP Qatar 2026 Imbas Konflik Iran vs AS-Israel

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |00:11 WIB
Marc Marquez Komentari Penundaan MotoGP Qatar 2026 Imbas Konflik Iran vs AS-Israel
Marc Marquez angkat bicara soal penundaan MotoGP Qatar 2026 imbas konflik Iran vs AS-Israel (Foto: Instagram/@ducaticorse)
GOIANIA – Marc Marquez akhirnya angkat bicara mengenai penundaan MotoGP Qatar 2026 imbas konflik antara Iran vs aliansi Amerika Serikat (AS) dan Israel. Pembalap tim Ducati Lenovo itu menekankan pentingnya jaminan keamanan dan perdamaian.

MotoGP SE selaku pemegang hak komersial ajang balap motor itu, memutuskan menunda pelaksanaan GP Qatar 2026. Sedianya seri keempat MotoGP 2026 tersebut digelar pada 10-12 April.

1. Revisi Kalender Balap

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

Namun, nasib GP Qatar menjadi pertanyaan usai pecahnya perang antara Iran vs AS-Israel di Asia Barat. Serangan udara yang dilancarkan kedua belah pihak jelas mengancam keselamatan penerbangan di kawasan.

Qatar sendiri tak luput dari sasaran serangan Iran yang menyasar fasilitas-fasilitas militer milik AS. Alhasil, keberlangsungan balapan di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, diliputi tanda tanya besar.

Pada akhirnya, balapan tersebut diputuskan ditunda pelaksanaannya ke 6-8 November 2026 dengan harapan kondisi jauh lebih membaik. Kalender balap MotoGP 2026 pun terpaksa mengalami revisi minor.

Dua seri penutup, yakni Portugal dan Valencia (Spanyol) diundur sepekan. Balapan di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, dimundurkan ke 20-22 November sementara lomba di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, digelar pada 27-29 November 2026.

 

Berita Terkait
Francesco Bagnaia Khawatir Sirkuit Ayrton Senna Kebanjiran saat MotoGP Brasil 2026
Tantangan Sirkuit Baru di MotoGP Brasil 2026, Jadi Panggung Kebangkitan Francesco Bagnaia?
Kisah Marc Marquez, Menolak Menua di Lintasan Balap seperti Valentino Rossi
Aprilia Kabulkan Permintaan Aneh Marco Bezzecchi Usai Menang di MotoGP Thailand 2026
Kata-Kata Marc Marquez Jelang MotoGP Brasil 2026 di Sirkuit Ayrton Senna
Suarakan Perdamaian, Marc Marquez Tanggapi Pergeseran Kalender MotoGP Akibat Konflik Timur Tengah
