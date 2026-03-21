Marc Marquez Komentari Penundaan MotoGP Qatar 2026 Imbas Konflik Iran vs AS-Israel

GOIANIA – Marc Marquez akhirnya angkat bicara mengenai penundaan MotoGP Qatar 2026 imbas konflik antara Iran vs aliansi Amerika Serikat (AS) dan Israel. Pembalap tim Ducati Lenovo itu menekankan pentingnya jaminan keamanan dan perdamaian.

MotoGP SE selaku pemegang hak komersial ajang balap motor itu, memutuskan menunda pelaksanaan GP Qatar 2026. Sedianya seri keempat MotoGP 2026 tersebut digelar pada 10-12 April.

1. Revisi Kalender Balap

Namun, nasib GP Qatar menjadi pertanyaan usai pecahnya perang antara Iran vs AS-Israel di Asia Barat. Serangan udara yang dilancarkan kedua belah pihak jelas mengancam keselamatan penerbangan di kawasan.

Qatar sendiri tak luput dari sasaran serangan Iran yang menyasar fasilitas-fasilitas militer milik AS. Alhasil, keberlangsungan balapan di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, diliputi tanda tanya besar.

Pada akhirnya, balapan tersebut diputuskan ditunda pelaksanaannya ke 6-8 November 2026 dengan harapan kondisi jauh lebih membaik. Kalender balap MotoGP 2026 pun terpaksa mengalami revisi minor.

Dua seri penutup, yakni Portugal dan Valencia (Spanyol) diundur sepekan. Balapan di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, dimundurkan ke 20-22 November sementara lomba di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, digelar pada 27-29 November 2026.