Bukan Hanya di Moto2 dan Moto3, Pembalap Indonesia Juga Berjaya di Moto4 Asia Cup Buriram!

PEMBALAP muda Indonesia yang turun di ajang Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) tampil menjanjikan pada balapan dan putaran pertama yang berlangsung di Chang International Circuit, Buriram Thailand Sabtu, 28 Februari 2026. Bintang Pranata Sukma mengamankan podium ketiga di ajang ini pada tikungan akhir sirkuit setelah melewati dua pembalap.

1. Awal Positif Pembalap Indonesia

Bintang Pranata Sukma, Resky Yusuf, Maulana Malik, dan Muh Badly Ayatullah memiliki motivasi tinggi dalam menaklukkan sirkuit Buriram di putaran awal IM4AC.

Sesi kualifikasi membuat Bintang start dari posisi kelima, Resky keempat, Badly ke-11 dan Maulana ke-14. Pada lima lap pertama, ketiga pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) yakni Bintang, Resky dan Badly mampu bersaing di posisi podium, namun ketatnya persaingan membuat posisi terus berubah.

Mereka pun terus bertahan dengan melakukan manajemen ban dan fokus terhadap strategi yang akan dieksekusi. Memasuki lap akhir, motivasi tiap pembalap semakin tinggi. Serangan dalam beberapa sektor pun dilakukan.

Bintang Pranata Sukma finis ketiga di Idemitsu Moto4 Asia Cup. (Foto: AHM)

Tak terkecuali bagi Bintang dan Resky yang berada dalam persaingan 10 besar. Keduanya terus memacu NSF250R, berusaha menyelinap di antara pembalap rivalnya demi posisi depan. Memasuki tikungan akhir, fokus pembalap dalam melakukan titik pengereman pun diuji.

Bintang yang berada di posisi lima, menusuk masuk lewati dua pembalap di depannya dan melakukan cornering yang mulus. Podium ketiga menjadi milik Indonesia dengan kepungan dua pembalap Jepang di arena podium. Dalam balapan ini, Resky finis di posisi ke-10, Badly ke-14 dan Maulana ke-15.

“Alhamdulillah, saya bisa mendapatkan podium di race pertama Moto4 Asia Cup. Sepanjang balapan tadi berjalan cukup ketat, beberapa kali hampir kehilangan posisi podium. Saya mencoba mengejar dua pebalap di depan, namun pace saya belum cukup. Besok (hari ini) saya akan mencoba lagi untuk memperebutkan posisi 1. Mohon doanya,” kata Bintang.