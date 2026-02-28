Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Thailand 2026: Marco Bezzecchi Menggila, Marc Marquez Melempem

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |11:12 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Thailand 2026: Marco Bezzecchi Menggila, Marc Marquez Melempem
Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)
BURIRAM – Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi resmi menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Thailand 2026. Rider asal Italia berhasil menjadi yang paling cepat usai mencatatkan waktu 1 menit 29.654 detik.

Sesi latihan bebas kedua itu berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand, Sabtu (28/2/2026) pagi WIB. Para pembalap memaksimalkan sesi ini sebagai persiapan akhir agar siap sepenuhnya menghadapi kualifikasi dan sprint race pada sore nanti, serta balapan utama yang akan digelar Minggu 1 Maret 2026.

Jalannya Latihan Bebas 2

Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, sempat memimpin jalannya sesi dengan catatan waktu tercepat hingga tujuh menit awal. Sementara itu, posisi kedua sempat ditempati oleh pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez.

Marco Bezzecchi terus memberikan ancaman nyata untuk merebut posisi teratas. Alhasil, kerja keras pembalap asal Italia tersebut berbuah manis setelah ia berhasil mempertajam catatan waktunya dan menjadi yang tercepat di sesi ini.

Marco Bezzecchi melaju di MotoGP Thailand 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marco Bezzecchi melaju di MotoGP Thailand 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Posisi kedua akhirnya ditempati oleh Pedro Acosta yang harus rela tergeser dari puncak klasemen sesi. Ia mencatatkan waktu 1 menit 29.725 detik, terpaut tipis dari posisi pertama.

Menyusul di posisi ketiga, ada Alex Marquez yang terus membuntuti di barisan depan. Adik dari Marc Marquez tersebut menorehkan waktu terbaik 1 menit 29.828 detik.

 

1 2
