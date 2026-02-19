Misi Menembus Dominasi Asia: Indonesia Siapkan Pasukan Terbaik untuk Kejuaraan Anggar Kadet dan Junior 2026

JAKARTA - Gelora persaingan anggar tingkat benua akan segera memuncak di ibu kota seiring terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Kejuaraan Anggar Kadet dan Junior Asia 2026. Mengambil tempat di JCC Senayan, Jakarta, skuad Merah Putih dipastikan turun dengan kekuatan terbaik untuk menghadapi para pendekar pedang terbaik se-Asia dan Oseania pada ajang yang digelar 20-27 Februari 2026 mendatang.

Ajang bergengsi ini tercatat diikuti oleh 801 atlet yang berasal dari 26 negara. Berdasarkan regulasi kompetisi, setiap negara peserta dibatasi hanya boleh mengirimkan maksimal 24 atlet terbaik mereka untuk berlaga di lintasan Kejuaraan Anggar Kadet dan Junior Asia 2026 tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI), Amir Yanto, menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan keuntungan sebagai tuan rumah. Indonesia menerjunkan total 48 atlet, terdiri dari 24 atlet kadet dan 24 atlet junior, yang akan bersaing di nomor floret, degen, dan sabel, baik kategori individu maupun beregu putra dan putri.

1. Target Realistis

“Sebagai tuan rumah, Indonesia menurunkan kuota maksimal 24 atlet. Seluruh atlet tersebut akan tampil di semua nomor pertandingan individu dan beregu,” kata Amir kepada wartawan termasuk Okezone, Kamis (19/2/2026).

Indonesia siap hadapi Kejuaraan Anggar Kadet dan Junior Asia 2026. (Foto: Andika/Okezone)

Amir secara terbuka mengakui bahwa kekuatan besar seperti China, Jepang, dan Korea Selatan masih menjadi penguasa di peta persaingan anggar Asia. Meski begitu, Indonesia tetap mengusung optimisme tinggi dengan mematok target yang dianggap masih masuk akal untuk dicapai oleh para atlet muda Tanah Air.

“Kita realistis, mereka masih mendominasi. Tapi mudah-mudahan kita bisa menembus tiga besar sebagai langkah pembelajaran untuk lebih maju lagi,” tambahnya.

2. Pematangan Mental

Terkait kesiapan tim, Amir mengungkapkan bahwa proses persiapan telah dilakukan secara intensif melalui Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas). Para pendekar pedang yang terpilih sebelumnya telah melewati seleksi nasional (Seleknas) ketat yang diselenggarakan di Manado dan Bitung, Sulawesi Utara.