Jakarta Fencing Club Bawa Pulang 7 Medali dari Kejuaraan Anggar Negeri Sembilan Youth Challenge 2024

Jakarta Fencing Club raih 7 medali dari kejuaraan Anggar Negeri Sembilan Youth Challenge 2024. (Foto: Jakarta Fencing Club)

NEGERI SEMBILAN – Klub anggar asal Indonesia, Jakarta Fencing Club (JFC) berhasil membawa pulang tujuh medali dari kejuaraan Anggar Negeri Sembilan Youth Challenge 2024. Turnamen anggar yang digelar di Seremban, Malaysia itu berlangsung pada 6-8 Juli 2024.

Anggar Negeri Sembilan Youth Challenge 2024 merupakan turnamen anggar yang diadakan Oleh Persatuan Lawan Pedang Negeri Sembilan Darul Khusus.

JFC sebagai perwakilan dari Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) DKI Jakarta pun mengirimkan tujuh atlet untuk berkompetisi di turnamen Anggar Negeri Sembilan Youth Challenge 2024.

Ketujuh atlet anggar tersebut pun turun di kelas U-12, U-14, dan U-17 Floret. Hasilnya dari tujuh atlet yang dikirimkan, JFC berhasil membawa pulang tujuh medali.

Dengan rincian 2 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Keberhasilan para atlet anggar Indonesia itu pun tak terlepas dari bimbingan sang pelatih, Indriawan.

Perlu diketahui, coach Indriawan merupakan pelatih JFC yang juga memiliki lisence FIE (Federation International d'Escrime) dan merupakan pengurus IKASI DKI Jakarta. Indriawan pun senang