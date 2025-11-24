Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dikalahkan Junior di Australia Open 2025, Fajar/Fikri Kirim Pesan Penting untuk Raymond/Nikolaus

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |20:58 WIB
Dikalahkan Junior di Australia Open 2025, Fajar/Fikri Kirim Pesan Penting untuk Raymond/Nikolaus
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, harus mengakui keunggulan juniornya, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, di final Australia Open 2025. Meskipun menelan kekalahan mengejutkan, Fajar/Fikri justru menyampaikan pesan penting dan bernada suportif kepada pasangan muda tersebut.

Fajar/Fikri tumbang lewat duel sengit tiga game dengan skor 20-22, 21-10, dan 18-21 di State Sports Centre, Sydney, Australia, Minggu 23 November 2025 siang WIB. Hasil ini cukup mengejutkan mengingat Raymond/Joaquin berstatus sebagai ganda putra pratama Pelatnas PBSI Cipayung.

1. Raihan Runner-up Amankan Tiket Final BWF World Tour Finals 2025

Meskipun gagal meraih gelar, Fajar/Fikri tetap bersyukur dengan pencapaian mereka. Pasangan peringkat 13 dunia ini berhasil merebut podium kedua di turnamen berlevel Super 500 tersebut.

Lebih penting lagi, keberhasilan mereka menembus partai puncak Australia Open 2025 ini secara otomatis mengamankan tiket mereka ke BWF World Tour Finals 2025.

“Alhamdulillah Runner-up Australia Open 2025 bersama Muhammad Shohibul Fikri,” kata Fajar dalam unggahannya, dikutip Senin (24/11/2025).

Fajar/Fikri bersama Raymond/Nikolaus. (Foto: PBSI)
Fajar/Fikri bersama Raymond/Nikolaus. (Foto: PBSI)

“Alhamdulillah Runner Up Australian Open 2025. Terima kasih untuk Fajar Alfian yang selalu sabar membimbing dan menemani apapun kondisinya,” tulis Fikri di Instagramnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185601/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-FX5o_large.jpg
Raymond/Nikolaus Bikin Kejutan Usai Juara Australia Open 2025, Herry IP: Bukan Ancaman untuk Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185524/chen_tang_jie-Q9y7_large.jpg
Kisah Kocak Chen Tang Jie, Pebulu Tangkis Ganda Campuran yang Salah Dapat Medali Juara Tunggal Putra di Australia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185498/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-wNfP_large.jpg
Kalah dari Raymond/Indra di Final Australia Open 2025, Fajar/Fikri: Kecewa tapi Bangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185442/raymond_indra_bersama_nikolaus_joaquin-6EFe_large.jpg
Kisah Pasangan Baru Raymond/Nikolaus: Dibentuk Awal Tahun, Kini Sukses Kalahkan Fajar/Fikri di Final Australia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185445/raymond_indra_bersama_nikolaus_joaquin-7eB6_large.jpg
Juara Australia Open 2025 Usai Kalahkan Fajar/Fikri, Raymond/Joaquin Bongkar Strategi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185424/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-PWAj_large.jpg
Komentar Berkelas Fajar Alfian Usai Gagal Juara Australia Open 2025 karena Kalah dari Raymond/Nikolaus
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement