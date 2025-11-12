Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dani Pedrosa Kagumi Performa Marco Bezzecchi: Dia Bisa Lawan Marc Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |01:12 WIB
Dani Pedrosa Kagumi Performa Marco Bezzecchi: Dia Bisa Lawan Marc Marquez!
Dani Pedrosa kagum dengan performa Marco Bezzecchi di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@marcobez72)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Dani Pedrosa, kagum dengan performa Marco Bezzecchi terutama di paruh kedua musim ini. Menurutnya, rider Aprilia Racing itu bisa jadi penantang Marc Marquez yang sangat dominan.

Bezzecchi jadi salah satu bintang di MotoGP 2025 terutama memasuki paruh kedua. Ia memang sempat bikin kejutan dengan menjadi pemenang di MotoGP Inggris 2025.

Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Namun, ketika itu performa Bezzecchi dan Aprilia masih angin-anginan. Konsistensi mulai tampak pada paruh kedua musim di mana pria asal Italia itu bisa beberapa kali jadi pesaing Marc Marquez.

1. Kemenangan Dominan

Puncaknya, Bezzecchi meraih kemenangan dengan dominan di Sprint Race MotoGP Australia 2025 dan balapan utama MotoGP Portugal 2025. Ia seperti sudah paham bagaimana mengeluarkan potensi motornya.

Performa ciamik itu membuahkan pujian dari Pedrosa. Aprilia bahkan kini sudah tidak lagi bermasalah dengan keandalan mesin dan bisa melaju kencang di semua sirkuit.

“Aprilia sudah jauh meningkat. Mereka tak lagi memiliki masalah dengan keandalan (reliabilitas) di masa lalu dan bisa cepat di lebih banyak sirkuit,” kata Pedrosa, dikutip dari Motosan, Rabu (12/11/2025).

 

