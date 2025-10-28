3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dijagokan Juara Hylo Open 2025, Nomor 1 Jonatan Christie

ADA 3 pebulu tangkis Indonesia yang dijagokan juara Hylo Open 2025 dan salah satunya adalah Jonatan Christie. Ya, Jonatan memiliki berbagai faktor hingga layak menjadi sorotan dalam turnamen super 500 yang digelar di Saarbrucken, Jerman, pada 28 Oktober sampai 2 November 2025 tersebut.

Selain Jonatan, ada dua wakil Indonesia lainnya yang dijagokan dalam Hylo Open 2025. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dijagokan Juara Hylo Open 2025:

1. Jonatan Christie

Jonatan Christie berstatus unggulan kedua di ajang Hylo Open 2025. Pada babak pertama, Jonatan akan berhadapan dengan wakil India, Tharun Mannepalii.

Menariknya pertandingan babak 32 besar nanti akan menjadi pertemuan pertama Jonatan dengan Mannepalli. Jadi, di atas kertas Jonatan yang berstatus unggulan kedua jelas diunggulkan.

Selain karena memang unggulan, Jonatan Christie tengah gacor. Terbukti dari tiga turnamen terakhir, Jonatan sukses dua kali keluar menjadi juara, yakni Korea Open dan Denmark Open 2025.

Jonatan Christie juara Denmark Open 2025. (Foto: PBSI)

Sayangnya, tunggal putra yang akrab disapa Jojo itu gagal bersinar di French Open 2025 yang digelar pekan lalu. Jonatan harus terhenti sejak babak 16 besar.

Kendati demikian, dengan waktu istirahat yang dimiliki Jonatan usai gugur lebih cepat di French Open 2025, membuat Jonatan diprediksi menggila di Hylo Open 2025 super 500 tersebut.

2. Putri Kusuma Wardani

Putri KW meraih medali perunggu di BWF World Championships 2025 (Foto: PBSI)

Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani layak menjadi sorotan di Hylo Open 2025. Pasalnya akrab yang disapa Putri KW itu merupakan unggulan pertama di turnamen tersebut.