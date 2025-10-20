Hasil Asian Youth Games 2025: Qiken Dwi Sabet Perak, Pencak Silat Sumbang Medali Pertama untuk Indonesia

SAKHIR - Qiken Dwi Tata Olifia berhasil merebut medali perak di ajang Asian Youth Games 2025. Ia menjadi juara kedua di cabang olahraga (cabor) pencak silat nomor 51-55 kg putri.

Qiken tampil di final setelah berhasil mengalahkan wakil Uzbekistan, Feruza Bozorova di babak semifinal. Ia kemudian menghadapi Kram Airam Carpio, utusan Filipina.

Duel tersebut berlangsung di Exhibition World Bahrain, Sakhir, Bahrain pada Senin (20/10/2025) petang WIB. Dalam duel itu, Qiken sayangnya kalah dalam tiga ronde dengan skor akhir 19-33.

Qiken langsung tampil agresif dengan melancarkan pukulan serta tendangan. Namun, Kram berhasil mengantisipasinya dengan baik di awal duel.