Tim Dragon Boat Indonesia Borong 3 Emas dan 2 Perak di The World Games 2025

Tim Dragon Boat Indonesia raih 3 medali emas dan 2 perak di The World Games 2025. (Foto: Kemenpora/Tim Dragon Boat Indonesia)

CHENGDU – Tim Dragon Boat Indonesia menunjukkan performa luar biasa di ajang The World Games 2025 yang berlangsung di Chengdu, China, pada 7-17 Agustus 2025. Mereka berhasil membawa pulang total lima medali, terdiri dari tiga emas dan dua perak, dari cabang olahraga Kano, khusus untuk nomor Dragon Boat.

Tim Dragon Boat Indonesia diwakili oleh Firmansyah Yuda, Irwan, Sutrisno, Dapit, Harjito Mugi, Roby Kuswandi, Nur Meni, Dayumin, Riska Andriyani, Maryati, Hafiza Nadia, dan Wahyuni Reski.

1. Borong Medali

Medali emas pertama didapat dari kategori 10 seater 500m mixed (campuran). Tim Dragon Boat Indonesia berada di peringkat pertama, disusul oleh Ukraina dan Thailand.

Kemudian medali emas kedua didapat dari kategori atau nomor Open 8 seater 2000m mixed. Lalu, medali emas ketiga didapat dari nomor Open 8 seater 200m mixed.

Sementara untuk medali perak, Tim Dragon Boat Indonesia mendapatkannya dari dua kategori, yaitu 10 seater 2000m mixed dan Open 8 seater 500m mixed. Tentunya, ini menjadi prestasi yang membanggakan jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia yang ke-80.

Tim Dragon Boat Indonesia. (Foto: Kemenpora/The World Games)

2. Apresiasi dari Kemenpora

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pun mengapresiasi pencapaian Tim Dragon Boat Indonesia. Kemenpora bangga dengan prestasi yang didapat Sutrisno dan kolega di ajang tersebut.