Hasil 16 Besar Japan Open 2025: Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Angkat Koper

TOKYO - Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, terpaksa angkat koper dari Japan Open 2025. Hal itu karena Rehan/Gloria kalah dari wakil Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet, di laga babak 16 besar, pada Kamis (17/7/2025) pagi WIB.

Rehan/Gloria sejatinya sudah berjuang keras selama 45 menit pertandingan. Namun, pada akhirnya Rehan/Gloria tetap kalah dengan skor 17-21 dan 19-21 dari unggulan ketiga asal Hong Kong tersebut.

Jalannya pertandingan

Rehan/Gloria berusaha tampil lepas sejak gim pertama melawan Tan/Tse. Hal tersebut agar mereka meraih poin demi poin untuk mengamankan set tersebut.

Rehan/Gloria dan Tan/Tse langsung kejar mengejar poin. Poin sempat 1-2, 2-2, dan 2-3 yang menandakan laga berjalan ketat antara kedua pasangan.

Tan/Tse perlahan tampil lebih percaya diri atas lawan. Oleh dikarenakan, kini mereka unggul dengan poin cukup jauh yakni 6-3 atas Rehan/Gloria.

Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)

Rehan/Gloria kini masih kesulitan meladeni agresivitas lawan. Hal tersebut dikarenakan mereka masih tertinggal 6-11 dari Tan/Tse.

Tan/Tse terus mendapatkan tekanan dari wakil Indonesia tersebut. Saat ini selisih skor Tan/Tse melawan Rehan/Gloria menjadi 18-17.

Rehan/Gloria harus mengakui keunggulan lawan dalam gim pertama. Pasalnya, selisih poin kedua pasangan, yakni 17-21.