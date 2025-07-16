Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2025: Febriana/Amallia ke 16 Besar Usai Singkirkan Ganda Amerika Serikat!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |17:31 WIB
Hasil Japan Open 2025: Febriana/Amallia ke 16 Besar Usai Singkirkan Ganda Amerika Serikat!
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO – Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, melenggang ke 16 besar Japan Open 2025. Kepastian itu didapat usai menang atas Lauren Lam/Allison Lee di babak 32 besar Japan Open 2025.

Ana/Tiwi -sapaan akrab Febriana/Amallia- menang atas pasangan Amerika Serikat itu lewat pertarungan tiga gim dengan skor 11-21, 21-14, 21-14. Duel itu berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Rabu (16/7/2025) sore WIB.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi bermain di Swiss Open 2025 (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Ana/Tiwi tampil cukup tertekan. Mereka harus tertinggal 5-7 dari Lam/Lee. Ganda putri anyar PBSI itu bahkan harus tertinggal 9-11 di interval gim pertama. Usai jeda, Ana/Tiwi mencoba untuk bangkit membalikkan keadaan.

Hanya saja, Febriana/Amallia semakin tertinggal menjadi 9-15. Hasilnya, mereka kalah di gim pertama dari Lam/Lee dengan skor akhir 11-21.

Di gim kedua, Febriana/Amallia mencoba membalikkan keadaan. Hanya saja, pasangan Amerika Serikat memberikan perlawanan sengit dan membuat skor imbang 7-7.

 

Halaman:
1 2
