Hasil Japan Open 2025: Febriana/Amallia ke 16 Besar Usai Singkirkan Ganda Amerika Serikat!

TOKYO – Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, melenggang ke 16 besar Japan Open 2025. Kepastian itu didapat usai menang atas Lauren Lam/Allison Lee di babak 32 besar Japan Open 2025.

Ana/Tiwi -sapaan akrab Febriana/Amallia- menang atas pasangan Amerika Serikat itu lewat pertarungan tiga gim dengan skor 11-21, 21-14, 21-14. Duel itu berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Rabu (16/7/2025) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Ana/Tiwi tampil cukup tertekan. Mereka harus tertinggal 5-7 dari Lam/Lee. Ganda putri anyar PBSI itu bahkan harus tertinggal 9-11 di interval gim pertama. Usai jeda, Ana/Tiwi mencoba untuk bangkit membalikkan keadaan.

Hanya saja, Febriana/Amallia semakin tertinggal menjadi 9-15. Hasilnya, mereka kalah di gim pertama dari Lam/Lee dengan skor akhir 11-21.

Di gim kedua, Febriana/Amallia mencoba membalikkan keadaan. Hanya saja, pasangan Amerika Serikat memberikan perlawanan sengit dan membuat skor imbang 7-7.