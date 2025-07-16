Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2025: Pulangkan Wakil China, Jafar/Felisha Lolos 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |14:53 WIB
Hasil Japan Open 2025: Pulangkan Wakil China, Jafar/Felisha Lolos 16 Besar
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Albert. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO - Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil memulangkan wakil China, Guo Xin Wa/Chen Fang Hui di babak 32 besar Japan Open 2025, pada Rabu (16/7/2025) siang WIB. Dengan kemenangan itu, Jafar/Felisha lolos ke 16 besar.

Pertandingan tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang. Jafar/Felisha yang sempat kesulitan akhirnya sukses menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Jafar/Felisha langsung tancap gas sejak awal pertandingan gim pertama. Keduanya berhasil menguasai jalannya laga, membuat Guo/Chen kewalahan.

Aksinya terus berlanjut hingga pertengahan pertandingan babak pertama. Guo/Chen sempat melawan dengan permainan cepat khas wakil China.

Namun demikian, hal itu berakhir sia-sia. Jafar/Felisha yang sudah nyaman akhirnya bisa membuat Guo/Chen sulit untuk mengontrol permainan.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (Foto: PBSI)
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (Foto: PBSI)

Pada akhirnya, Jafar/Felisha sukses memenangkan gim pertama dengan skot meyakinkan 21-12. Berlanjut pada gim kedua, Jafar/Felisha melanjutkan momentum positifnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/40/3157270/pornpawee_chochuwong-TfuM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di China Open 2025, Nomor 1 Buat Putri KW Terhenti di 32 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156788/alwi_farhan-SNIH_large.jpg
Indra Wijaya Ungkap Ada Masalah Non Teknis yang Ganggu Alwi Farhan Bersinar di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156779/gregoria_mariska_tunjung-XepL_large.jpg
Alasan Gregoria Mariska Gagal Comeback Manis di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/40/3156591/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-q9RN_large.jpg
Fajar/Fikri Siap Bangkit Usai Gagal ke Semifinal Japan Open, Tatap China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156368/lanny_tria_mayasari_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-ICjF_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Lanny/Fadia Disikat Ganda Putri Nomor 1 Dunia, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156328/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-w5hQ_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Sengit, Fajar/Fikri Tumbang di Tangan Ganda Putra Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement