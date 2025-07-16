Hasil Japan Open 2025: Pulangkan Wakil China, Jafar/Felisha Lolos 16 Besar

TOKYO - Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil memulangkan wakil China, Guo Xin Wa/Chen Fang Hui di babak 32 besar Japan Open 2025, pada Rabu (16/7/2025) siang WIB. Dengan kemenangan itu, Jafar/Felisha lolos ke 16 besar.

Pertandingan tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang. Jafar/Felisha yang sempat kesulitan akhirnya sukses menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Jafar/Felisha langsung tancap gas sejak awal pertandingan gim pertama. Keduanya berhasil menguasai jalannya laga, membuat Guo/Chen kewalahan.

Aksinya terus berlanjut hingga pertengahan pertandingan babak pertama. Guo/Chen sempat melawan dengan permainan cepat khas wakil China.

Namun demikian, hal itu berakhir sia-sia. Jafar/Felisha yang sudah nyaman akhirnya bisa membuat Guo/Chen sulit untuk mengontrol permainan.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (Foto: PBSI)

Pada akhirnya, Jafar/Felisha sukses memenangkan gim pertama dengan skot meyakinkan 21-12. Berlanjut pada gim kedua, Jafar/Felisha melanjutkan momentum positifnya.