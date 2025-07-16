Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Main Bagus saat Menang di 32 Besar Japan Open 2025, Putri KW Semringah

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |15:50 WIB
Main Bagus saat Menang di 32 Besar Japan Open 2025, Putri KW Semringah
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO - Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani senang bukan main berhasil lolos ke 16 besar Japan Open 2025. Hal yang membuat Putri KW –sapaan akrab Putri– makin bahagia karena ia mampu meraih kemenangan itu usai mampu bermain dengan bagus.

Putri KW sukses mengalahkan wakil Jepang, Nitsuka Nidaira di babak 32 besar Japan Open 2025. Pertandingan itu berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Rabu (16/7/2025).

1. Puas dengan Performa di Babak Pertama

Putri sukses menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-10, dan 21-16. Selepas pertandingan, pebulu tangkis berusia 22 tahun itu mengaku cukup puas dengan penampilannya.

"Secara keseluruhan saya cukup puas dengan cara main hari ini. Saya percaya diri dari hasil latihan selama kurang lebih satu bulan terakhir benar-benar kekurangan sebelumnya pelan-pelan sudah bisa ditutup dan terasa di dalam lapangan,” kata Putri dilansir dari rilis resmi PBSI, Rabu (16/7/2025).

“Seperti speed dan kekuatan kakinya sudah mulai bertambah, belum penuh tapi sudah ada perubahan positif,” tambahnya.

Putri Kusuma Wardani. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
Putri Kusuma Wardani. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

Lebih lanjut, Putri KW mengaku sudah mempelajari permainan lawan sebelum bertanding. Tak hanya itu, keberanian untuk mengambil risiko juga menjadi kunci keberhasilan Putri dalam laga terebut.

"Saya sudah mempelajari permainan Natsuki dan tadi juga tidak jauh berbeda dari pertemuan pertama jadi saya hanya mengikuti apa strategi yang sudah disiapkan," sambung Putri.

 

1 2
