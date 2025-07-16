Perasaan Fajar/Fikri Usai Jalani Debut Manis di Japan Open 2025

JAKARTA - Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil menjalani debut manis saat mentas di babak 32 besar Japan Open 2025, Selasa 15 Juli 2025. Dalam turnamen pertama sebagai pasangan baru, Fajar/Fikri mengaku bersyukur bisa menang meski masih banyak kendala yang mereka alami.

1. Debut Manis

Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar/Fikri menang dua gim langsung 24-22, 21-12. Meski sempat tertinggal di gim pertama, mereka mampu membalikkan keadaan. Mereka mengaku bahwa di momen itu mereka masih meraba-raba.

"Alhamdulillah bersyukur bisa diberikan kelancaran dan kemenangan di debut kami. Di gim pertama awal kami masih meraba-raba siapa yang akan dominan maju ke depan. Setelah ritmenya ketemu, kami bisa lebih nyaman bertanding di lapangan," kata Fajar dalam rilis PBSI, dikutip Rabu (16/7/2025).

"Ketika tertinggal jauh di gim pertama, kami tetap komunikasi bagaimana mencari celah lawan dan bagaimana mengakalinya. Semangatnya juga dijaga terus," timpal Fikri.

2. Harapan di 16 Besar

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Pada babak 16 besar, Fajar/Fikri akan menghadapi pasangan Denmark Rasmus Kjær/Frederik Sogaard. Mereka berharap permainannya bisa lebih menyatu dan melewati babak tersebut dengan kembali meraih hasil manis.

"Semoga di babak 16 besar kami bisa lebih padu lagi, mengurangi kesalahan seperti tadi ada beberapa kali kami malah maju dua-duanya dan meninggalkan area belakang. Harus lebih jeli lagi," terang Fajar.

"Di babak 16 besar pasti tidak mudah, kami mau jadikan pelajaran dari pertandingan hari ini. Harus lebih paham a Fajar mau main seperti apa dan saya mau seperti apa," pungkas Fikri.