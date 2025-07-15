Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar/Fikri Makin Klop Jelang Debut di Japan Open 2025, Kalahkan Anak Asuh Hendra Setiawan?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |13:32 WIB
Fajar/Fikri Makin Klop Jelang Debut di Japan Open 2025, Kalahkan Anak Asuh Hendra Setiawan?
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

TOKYO – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, mengaku makin klop jelang debut di Japan Open 2025. Akankah Fajar/Fikri mendulang hasil manis dalam penampilan debutnya?

Di laga perdana Japan Open 2025, Fajar/Fikri akan hadapi perang saudara. Mereka akan melawan anak asuh Hendra Setiawan, yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Prediksi Aryono Miranat soal Pasangan Baru Fajar Alfian/Shohibul Fikri

1. Duet Baru

Sebagaimana diketahui, PBSI menduetkan Fajar/Fikri untuk sementara. Perubahan itu dilakukan karena Muhammad Rian Ardianto fokus dengan keluarga, sedangkan Daniel Marthin karena cedera lutut.

Karena situasi itu, PBSI mencari solusi dengan memasangkan Fajar/Fikri untuk sementara. Mereka diturunkan di tiga turnamen, dengan Japan Open 2025 sebagai kejuaraan pertamanya.

Mereka pun menyatakan kesiapannya jelang tampil di Japan Open 2025. Fajar mengatakan bahwa dirinya dan Fikri tinggal memantapkan fokus dan konsentrasinya.

"Besok (hari ini) akan mulai bertanding, saya dan Fikri lebih ke fokus dan konsentrasinya karena kalau teknik dan fisik sudah dilatih di Indonesia," kata Fajar dalam keterangan resmi PBSI, Selasa (15/7/2025).

 

