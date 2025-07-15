Hasil Japan Open 2025: Lanny/Fadia Singkirkan Wakil Australia

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil melaju ke 16 besar Japan Open 2025 Super 750 (Foto: X/@INABadminton)

TOKYO – Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil melaju ke 16 besar Japan Open 2025 Super 750. Ganda putri Indonesia itu menang mudah dua gim langsung 21-7 dan 21-13 atas Gronya Somerville/Angela Yu di babak 32 besar.

Bermain di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Selasa (15/7/2025), Lanny/Fadia tampil menyengat sejak awal gim pertama. Mereka membuat pasangan Australia itu tertinggal 6-2.

Poin demi poin terus mereka curi dari pasangan Australia itu. Pada akhirnya, Lanny/Fadia unggul telak di interval gim pertama dengan skor 11-4.

Usai interval, Lanny/Fadia tidak menurunkan ritme permainannya. Mereka terus menggempur pertahanan Somerville/Yu.

Lanny/Fadia memperlebar keunggulan dengan skor telak 16-6. Pada akhirnya, mereka menutup gim pertama dengan kemenangan 21-7 atas Somerville/Yu.