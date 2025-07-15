Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2025: Lanny/Fadia Singkirkan Wakil Australia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |17:44 WIB
Hasil Japan Open 2025: Lanny/Fadia Singkirkan Wakil Australia
Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil melaju ke 16 besar Japan Open 2025 Super 750 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

TOKYO – Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil melaju ke 16 besar Japan Open 2025 Super 750. Ganda putri Indonesia itu menang mudah dua gim langsung 21-7 dan 21-13 atas Gronya Somerville/Angela Yu di babak 32 besar.

Bermain di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Selasa (15/7/2025), Lanny/Fadia tampil menyengat sejak awal gim pertama. Mereka membuat pasangan Australia itu tertinggal 6-2.

Lanny Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti foto aldhi chandra

Poin demi poin terus mereka curi dari pasangan Australia itu. Pada akhirnya, Lanny/Fadia unggul telak di interval gim pertama dengan skor 11-4.

Usai interval, Lanny/Fadia tidak menurunkan ritme permainannya. Mereka terus menggempur pertahanan Somerville/Yu.

Lanny/Fadia memperlebar keunggulan dengan skor telak 16-6. Pada akhirnya, mereka menutup gim pertama dengan kemenangan 21-7 atas Somerville/Yu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/40/3157270/pornpawee_chochuwong-TfuM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di China Open 2025, Nomor 1 Buat Putri KW Terhenti di 32 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156788/alwi_farhan-SNIH_large.jpg
Indra Wijaya Ungkap Ada Masalah Non Teknis yang Ganggu Alwi Farhan Bersinar di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156779/gregoria_mariska_tunjung-XepL_large.jpg
Alasan Gregoria Mariska Gagal Comeback Manis di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/40/3156591/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-q9RN_large.jpg
Fajar/Fikri Siap Bangkit Usai Gagal ke Semifinal Japan Open, Tatap China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156368/lanny_tria_mayasari_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-ICjF_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Lanny/Fadia Disikat Ganda Putri Nomor 1 Dunia, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156328/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-w5hQ_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Sengit, Fajar/Fikri Tumbang di Tangan Ganda Putra Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement