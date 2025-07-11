Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Inggris 2025 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |13:41 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Inggris 2025 di Vision+
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Inggris 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming World Superbike (WSBK) pekan ini akan berlangsung di Sirkuit Donington Park, Inggris pada 11-13 Juli 2025. Balapan seri ketujuh bertajuk Prosecco DOC UK Round alias WSBK Inggris 2025 itu dapat Anda saksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Putaran ini menjadi momen krusial bagi para pembalap papan atas seperti Toprak Razgatlıoğlu, dan Yari Montella untuk saling salip perolehan poin dalam perburuan gelar juara dunia. Dengan karakter sirkuit Donington yang teknikal dan penuh tantangan, setiap detik akan menjadi penentu di lintasan.

Aksi sengit dari para pembalap WorldSBK bisa Anda nikmati secara langsung di VISION+. Jangan lewatkan setiap sesi pentingnya, mulai dari Free Practice hingga Race day, dalam kualitas streaming terbaik.

Berikut jadwal lengkap WorldSBK 2025: Prosecco DOC UK Round:

WSBK Inggris 2025
WSBK Inggris 2025

Jumat, 11 Juli 2025

16.15 WIB: Free Practice 1

Sabtu, 12 Juli 2025

15.00 WIB: Free Practice 3

16.50 WIB: Tissot Superpole

 

