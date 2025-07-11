JADWAL dan link live streaming World Superbike (WSBK) pekan ini akan berlangsung di Sirkuit Donington Park, Inggris pada 11-13 Juli 2025. Balapan seri ketujuh bertajuk Prosecco DOC UK Round alias WSBK Inggris 2025 itu dapat Anda saksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.
Putaran ini menjadi momen krusial bagi para pembalap papan atas seperti Toprak Razgatlıoğlu, dan Yari Montella untuk saling salip perolehan poin dalam perburuan gelar juara dunia. Dengan karakter sirkuit Donington yang teknikal dan penuh tantangan, setiap detik akan menjadi penentu di lintasan.
Aksi sengit dari para pembalap WorldSBK bisa Anda nikmati secara langsung di VISION+. Jangan lewatkan setiap sesi pentingnya, mulai dari Free Practice hingga Race day, dalam kualitas streaming terbaik.
Jumat, 11 Juli 2025
16.15 WIB: Free Practice 1
Sabtu, 12 Juli 2025
15.00 WIB: Free Practice 3
16.50 WIB: Tissot Superpole