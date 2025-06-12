Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Emilia Romagna 2025 di Vision+

AJANG balapan World Superbike (WSBK) 2025 telah sampai di seri Emilia Romagna, yang berlangsung di Sirkuit Misano, Italia, pada 13-15 Juni 2025. Balapan seri keenam WSBK 2025 itu bisa disaksikan di Vision+ dengan secara eksklusif dengan klik di sini.

Seri ini akan menjadi ajang pembuktian para bintang lintasan seperti Alvaro Bautista, sang pemimpin klasemen Nicolo Bulega, hingga Toprak Razgatlıoğlu yang pindah ke MotoGP musim depan. Balapan nanti juga mejadi ajang berburu poin sebanyak mungkin.

Berikut jadwal lengkap WorldSBK 2025: Pirelli Emilia-Romagna Round:

Jumat, 13 Juni 2025

15:30 WIB: WorldSBK – Free Practice 1

18:50 WIB: WorldSBK – Free Practice 2

Sabtu, 14 Juni 2025

13:55 WIB: WorldSBK – Free Practice 3

15:50 WIB: WorldSBK – Tissot Superpole

17:20 WIB: WorldSBK – Race 1

Minggu, 15 Juni 2025

15:45 WIB: WorldSBK – Tissot Superpole Race

17:20 WIB: WorldSBK – Race 2