Jadwal F1 GP Inggris 2025 Hari Ini: McLaren Dominasi Latihan Bebas?

SILVERSTONE – Jadwal F1 GP Inggris 2025 hari ini, Jumat (4/7/2025), sudah diketahui. Akankah McLaren F1 Team mendominasi sejak sesi latihan bebas?

1. 2 Sesi Latihan Bebas

Seri ke-12 F1 2025 ini akan digelar di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris, pada 4-6 Juli. Itu artinya, hari ini atau Jumat (4/7/2025), menjadi hari pertama yang mana diisi dengan dua latihan bebas.

Pekan lalu, McLaren kembali mendominasi balapan dengan finis 1-2 di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Lando Norris berhasil jadi pemenang dengan diikuti oleh rekan setimnya yaitu Oscar Piastri.

Namun, McLaren tak bisa leha-leha lantaran Scuderia Ferrari perlahan mulai mengejar. The Prancing Horse mampu finis 3-4 lewat Charles Leclerc dan Lewis Hamilton.

Pekan ini, McLaren akan berlaga di kandangnya yakni Inggris. Akan tetapi, mereka sudah tidak menang di Silverstone sejak 2008 lewat Hamilton!