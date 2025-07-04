Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal F1 GP Inggris 2025 Hari Ini: McLaren Dominasi Latihan Bebas?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |09:56 WIB
Jadwal F1 GP Inggris 2025 Hari Ini: McLaren Dominasi Latihan Bebas?
Simak jadwal F1 GP Inggris 2025 hari ini (Foto: X/@McLarenF1)
A
A
A

SILVERSTONE – Jadwal F1 GP Inggris 2025 hari ini, Jumat (4/7/2025), sudah diketahui. Akankah McLaren F1 Team mendominasi sejak sesi latihan bebas?

Balapan F1 GP Inggris 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. 2 Sesi Latihan Bebas

Charles Leclerc melaju di F1 GP Austria 2025 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

Seri ke-12 F1 2025 ini akan digelar di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris, pada 4-6 Juli. Itu artinya, hari ini atau Jumat (4/7/2025), menjadi hari pertama yang mana diisi dengan dua latihan bebas.

Pekan lalu, McLaren kembali mendominasi balapan dengan finis 1-2 di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Lando Norris berhasil jadi pemenang dengan diikuti oleh rekan setimnya yaitu Oscar Piastri.

Namun, McLaren tak bisa leha-leha lantaran Scuderia Ferrari perlahan mulai mengejar. The Prancing Horse mampu finis 3-4 lewat Charles Leclerc dan Lewis Hamilton.

Pekan ini, McLaren akan berlaga di kandangnya yakni Inggris. Akan tetapi, mereka sudah tidak menang di Silverstone sejak 2008 lewat Hamilton!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
